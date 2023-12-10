13 مركزاً تشارك في حملة «مليونير المول» بأبوظبي

المصدر: أبوظبـي – البيان

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أعلنت شركة «لاين للاستثمار والعقارات»، عن إطلاق حملة «مليونير المول» حدث التسوق الأكثر إثارة لهذا العام، مع جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون درهم، بالإضافة إلى سيارات «فورثنج » من طراز (T5 EVO)، والعديد من الجوائز الأخرى.

وانطلقت فعاليات «مليونير المول» أول من أمس وتستمر حتى 6 يناير 2024 في 13 مركزاً تجارياً مشاركاً، في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة مع عروض وخصومات مذهلة من العلامات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الجوائز، والعروض الترفيهية، والأنشطة المثيرة عبر كل المولات ومراكز التسوق المشاركة، وذلك في فعالية تسوق رائعة، حيث يمكن للجميع الفوز.

وقال واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات»: «تعد النسخة الثالثة من حملة (مليونير المول) بتقديم تجربة تسوق مميزة في مراكزنا التجارية الثلاثة عشر في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث توفر هذه الفعالية فرصة للمتسوقين للاستمتاع بعروض مذهلة ومكاسب وعروض ترفيهية وخصومات مثيرة مع فرصة للفوز بجوائز رائعة، مما يجعل كل متسوق يشعر وكأنه فائز، ويسعدنا دعوة الجميع للانضمام إلينا على مدار 30 يوماً من التسوق الممتع، والاستمتاع بصنع ذكريات تدوم طويلاً في مراكز التسوق المشاركة».

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