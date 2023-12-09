مؤتمر في دبي يبحث منهجيات الحفاظ على العملاء وأتمتة التسويق

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إقامة مؤتمر «انجيجمنت» بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لشؤون التسويق والمسوقين والمسؤولين التنفيذيين في عدد من المؤسسات المتخصصة لمناقشة منهجيات الحفاظ على العملاء، وتقديم مجموعة متنوعة من الرؤى المحددة والخاصة بالقطاعات المختلفة.

نظمت الفعالية مؤسسة «ويب انجيجمنت» المنصة المختصة بأتمتة التسويق، والتي أشارت إلى أن العلامات التجارية التي تنجح بتحقيق التكامل بين قنوات التسويق التقليدية وقنوات التسويق عبر الإنترنت تكون مستعدة بشكل أفضل لتحسين جهود التسويق الخاصة بها وتكييفها وفقاً لتوقعات كل عميل. وأثبتت الكثير من الدراسات أن أساليب التواصل الشخصية والمخصصة غالباً ما تفضي إلى تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء، الأمر الذي يساعد على تعزيز مستويات الحفاظ على العملاء. ويعتبر الحفاظ على العملاء أحد الطرق المستدامة لتحقيق الربحية في ظل ارتفاع تكاليف استقطاب العملاء الجدد وتراجع مستويات الإيرادات.

وفي هذا الإطار، كشفت «ويب انجيجمنت» WebEngage عن منصة مخصصة تحت شعار استكشاف آفاق جديدة للحفاظ على العملاء، والتي تتيح لأصحاب الفكر الذين يسعون للحفاظ على العملاء إمكانية مشاركة وتبادل أفكارهم.

وتشكل منهجيات التسويق المتكاملة للحفاظ على العملاء، والتي ترتكز على التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتصميم تجارب العملاء وأدوات تنسيق الحملات التسويقية، أحد التخصصات الرئيسية لشركة «ويب انجيجمنت» ويمثل نظام تشغيل الحفاظ على العملاء الخاص بالشركة حلاً أحادياً يوفر جميع هذه المزايا، ويمنح الشركات وسائل فعالة وسهلة الاستخدام لجمع البيانات وتحليلها واستخلاص الأفكار وتنظيم حملات آلية وقياس النتائج. وتعد حلول أتمتة التسويق التي توفرها «ويب انجيجمنت» إحدى الأدوات الرئيسية التي تساعد الشركات الراغبة بتنظيم حملات تسويق مخصصة على نطاق واسع. وتحظى هذه الحلول بإشادة واسعة من المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من العملاء.

واختتمت فعالية «انجيجمنت» دورتها لعام 2023 بتحقيق نجاح لافت، مع تقديم هذه التوصيات والرؤى الفريدة التي وفرتها العلامات التجارية التي تعتمد على تقنيات التسويق في تحقيق النمو.

واستناداً إلى الأصداء الإيجابية الواسعة التي حققتها الفعالية، تعتزم «ويب انجيجمنت» استضافة دورة جديدة في دبي خلال العام القادم، ولا سيما في ضوء التوقعات التي تشير إلى دور المبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في توفير ظروف مواتية تتيح للعلامات التجارية إمكانية تحقيق قيمة أكبر والتواصل مع العملاء بشكل هادف.

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