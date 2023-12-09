جميرا أبراج الإمارات تفتتح المنطقة الشتوية لاحتفالات الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي افتتاح المنطقة الشتوية والسوق الاحتفالي الموسمي الحافل بالعروض الترفيهية والألعاب، بالتعاون مع جميرا أبراج الإمارات، ومن المقرر أن يستمر السوق من 14 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024، وستنطلق فعاليات السوق في تراس بلازا جميرا أبراج الإمارات مع إطلالة على متحف المستقبل الشهير، مما يجعل من الحدث السنوي تجربة لا تُنسى، وزيارة السوق مجانية للجميع، مما يضمن إمكانية الحضور للجميع، للتمتع باحتفاليات الموسم، مع وجود رسوم للمشاركة في بعض الأنشطة.

وقال توماس جاتيف، الشريك المؤسس والشريك الإداري في «M2L Concepts» المنظم للحدث: «بعد النجاح الباهر، الذي حققته فعالياتنا السابقة مثل المجلس الرمضاني وأنشطة كأس العالم لكرة القدم، والتي استقبلت أكثر من 40 ألف زائر، تعمل M2L Concepts على تقديم نفس التجربة المذهلة في نفس الموقع المميز. نفتخر بقدرتنا على خلق تجارب لا تنسى لضيوفنا، ونحن على ثقة بأن المنطقة الشتوية ستكون علامة فارقة أخرى في مسيرتنا ومهمتنا بتعزيز الفرح والبهجة في دبي وإضفاء الروح الاحتفالية إلى الحياة هنا».

سيحول هذا الحدث تيراس بلازا جميرا أبراج الإمارات إلى أرض عجائب شتوية مكتملة بشجرة عيد ميلاد عملاقة، ورجال ثلج ضخم، وأضواء احتفالية، مما يوفر تجربة مثالية ولحظات من العمر على إطلالة متحف المستقبل، ولإضفاء الشعور بالدفء والرضا على قلوب الزوار والضيوف ستقدم مجموعة مختارة من شاحنات الطعام طيفاً من الوجبات الخفيفة والمشروبات اللذيذة.

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