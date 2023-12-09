شراكة بين «باونز» و«اتصالات من &e» لتعزيز تجربة العملاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن برنامج الولاء لأسلوب الحياة باونز، والذي يقع مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع تطبيق بسمات من «اتصالات من &e»، ما يوفر قاعدة عضوية جماعية تضم خمسة ملايين شخص، مع فرصة فريدة للوصول إلى برنامجين متميزين للولاء. ويمكن للأعضاء الآن استخدام نقاطهم التي تم تجميعها بشكل متبادل مع مجموعة واسعة من الشركاء، ما يوفر لهم تجربة ولاء متعددة الاستخدامات.



ويمكن لأعضاء باونز دمج حساب بسمات الخاص بهم بسهولة مع تطبيق باونز، واختيار استبدال نقاط بسمات الحالية الخاصة بهم بنقاط باونز وكذلك استبدال نقاط باونز بنقاط بسمات.



ويعتبر برنامج «بسمات» أحد أكبر برامج التفاعل الخاص بأسلوب الحياة في دولة الإمارات، ويضم أكثر من أربعة ملايين عضو وهو متاح أمام جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة.

ويقدم تطبيق بسمات مكافآت يومية لأعضائه من خلال كسب واستبدال نقاط بسمات لدى اتصالات عن طريق الخدمات الإلكترونية وتوصيل الطعام ومشتريات البقالة والخدمات المنزلية، إلى جانب الحصول على مزايا تتعلق بالمطاعم والتسوق، والترفيه، والصحة، والسفر.



ويمكن للعملاء ممن ليس لديهم ما يكفي من النقاط ويرغبون في استرداد العروض ضمن شبكة شركاء باونز الواسعة، تحويل نقاط بسمات، إما جزئياً أو كلياً، للحصول على مزايا ومكافآت رائعة. كما يتوفر أمامهم خيار تحويل 4 آلاف نقطة بسمات إلى ألف نقطة باونز، أو بدلاً من ذلك، يمكن للأعضاء تحويل ألفي نقطة باونز إلى ألف نقطة بسمات.



وتعليقاً على علاقة الشراكة، قال طارق دامرجي، الشريك والمؤسس المشارك لــ باونز: «يواصل برنامج الولاء باونز التزامه الثابت بتعزيز تجربة ولاء شمولية، بما في ذلك الحصول على توفير فوري من ما يزيد على 35 شريكاً في قطاع البقالة والسفر وتناول الطعام والمجوهرات والإلكترونيات وغيرها الكثير، إضافة إلى سهولة دفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء والإنترنت وشراء بطاقات الهدايا. إن التعاون مع تطبيق بسمات، يجعل من كسب واستبدال نقاط باونز وبسمات أمراً في غاية السهولة، لتمكين الأعضاء من الاستفادة بشكل أكبر من تجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه».



وقال أنطونيو ريكياردي، نائب رئيس أول الاستعلام عن العملاء والارتباط في «اتصالات من &e»: «في الأشهر الأخيرة، حسنت باونز وبشكل ملحوظ من العروض المقدمة للأعضاء من خلال إطلاق تطبيقها المتطور ومجموعة موسعة من المزايا الحصرية والعروض الشخصية.

وتوفر الشراكة مع باونز إضافة قيّمة جديدة إلى شبكة بسمات لتبادل المكافآت، ونحن على ثقة أن الشراكة الجديدة ستحظى باستحسان الأعضاء الذين يتطلعون للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات وسبل تضمن لهم الراحة، فيما ستوفر لكلا الطرفين الفرصة لاستخدام رؤى مشتركة تستند إلى البيانات، لتشكيل وتطوير استراتيجيات متطورة في تفاعل المستهلكين».

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