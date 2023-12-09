مهرجان دبي للتسوق يخوض أفضل التجارب لإمتاع الزوار

المصدر: دبي - البيان

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يوفر مهرجان دبي للتسوق تجربة لا تُنسى، تتجاوز عروض التسوق والتخفيضات والعروض الترويجية المذهلة، حيث يقدم على مدار 38 يوماً، مجموعة ممتعة من الفعاليات الجذابة المصممة خصيصاً للعائلات، والتي تعدكم بذكريات لا تنسى، مليئة بالفرح والسعادة. ويقدم المهرجان عروضاً ترفيهية حية، وعروض طائرات الدرون الجذابة، إضافة إلى إمكانية زيارة أرض العجائب الشتوية الاستثنائية، ضمن الكثير من التجارب الممتعة، التي تنتظر كل فرد من أفراد العائلة في كل يوم، وفي كل مكان في المدينة.

عروض ضوئية

وتقدم فعالية «أضواء دبي»، عرضاً استثنائياً لزينة ضوئية رائعة طوال مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024. وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام، مع فنانين ومصممين ومهندسين معماريين، إلى جانب استوديوهات عالمية لعرض إبداعاتهم المذهلة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة. وتستعد منطقة السيف التاريخية في دبي، لإبهار زوارها، وستضفي أضواء النيون على سوق الذهب مزيداً من الأناقة، وتحولها إلى منطقة تفيض بالإيجابية والإلهام. فيمكن القيام بنزهة ممتعة لمشاهدة العروض المميزة للافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع كل منها برسائل راقية.



ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار ألّا يفوّتوا أيضاً المنظر الساحر لـ 40 عبرة تضيء خور دبي، والتي تعتبر خلفية مثالية لالتقاط صور مذهلة.



ويمكن أيضاً البحث عن مجسم الثنائي المحبوب «ذا أنوكي»، حيث ينبض بالحياة تحت السماء المضاءة بالنيون في منطقة السيف، وكذلك أيضاً في حي دبي للتصميم، وحتا، واتصالات إم أو تي بي، وذلك خلال دورة «أضواء دبي» الجديدة في مهرجان دبي للتسوق. وفي الوقت نفسه، سيوجد كل من مدهش ودانة، الشخصيات المحبوبة في المدينة في سيتي سنتر مردف، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة رؤية شخصية مدهش بطول 10 أمتار. كما ستبث فعالية «عجائب الأمازون»، الحياة في الشاطئ الغربي من نخلة جميرا، عبر العروض المذهلة المستلهمة من غابات الأمازون المطيرة، في الفترة من 13 ديسمبر 2023 حتى 30 يناير 2024، والتي ستشكل خلفية مثالية للصور التي تُنشر على إنستغرام.



يعتبر مهرجان «سول دي إكس بي»، من أهم الإضافات ضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق، وهو مهرجان يحتفل بأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية في المنطقة. ويشمل المهرجان الذي يتم تنظيمه في حي دبي للتصميم، اليوم 10 ديسمبر 2023، العديد من البطولات الرياضية، وحفلات الدي جي، والعروض الحية للعديد من الفنانين، بمن فيهم نجم الحفل الرئيس باستا رايمز، بالإضافة إلى العديد من فناني الراب المبدعين، مثل جاداكيس وتوبي نويني وبيغ دادي كين وأوديسي وسولجا وليل زي، أول مغنية راب تركية. كما سيتم تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل والبرامج، بإشراف مصممين ومبدعين وخبراء، بمشاركة العلامات التجارية من جميع أنحاء المنطقة.

بلاد العجائب الشتوية

ويمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفالات المبهجة، والتجمعات العائلية مع مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم مجموعة كبيرة من عجائب الشتاء في جميع أنحاء دبي، بشكل لم يسبق له مثيل.



وخلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 حتى 17 يناير 2024، تقدم لكم مدينة إكسبو دبي فعالية «مدينة الشتاء» متعة وتشويق لا ينتهيان للزوار من جميع الأعمار، حيث ستنبض قبة الوصل بالحياة، من خلال العروض الضوئية الاحتفالية الآسرة. كما يمكن تعزيز متعة العائلات في موسم الأعياد، من خلال زيارة الأسواق المبهجة، ومغارة هدايا الأطفال. وتحتفي المدينة بفصل الشتاء، من خلال شجرة شاهقة يبلغ ارتفاعها 16 متراً، مع تساقط الثلوج والألعاب التفاعلية والحيوية والعروض الترفيهية الحية الممتعة. وفي الوقت نفسه، لا يكتمل موسم الشتاء في دبي دون زيارة سوق الاحتفالات في مدينة جميرا. وسيقام هذا البازار الرائع في الفترة من 15 ديسمبر 2023 وحتى 7 يناير 2024، وسيحتوي على شجرة بطول 36 قدماً، إلى جانب أكشاك طعام موسمية، وأنشطة عائلية غامرة، بما في ذلك قطار القطب الشمالي، والبنجي المكون من أربع حارات، ودوامة البندقية. كما ستكون هناك أيضاً أغانٍ حية لعيد الميلاد، وفرصة لركوب العبرة مع سانتا، وتزيين منزل خبز الزنجبيل.



إضافة إلى ذلك، سيحب سكان المدينة وزوارها الأجواء الاحتفالية في الهواء الطلق في فندق حبتور بالاس دبي، والتي تستمر حتى 31 يناير 2024، وتتضمن عربات الطعام اللذيذة، والعروض الحية الممتعة، وشجرة العيد الضخمة، والكثير من وسائل الترفيه المناسبة لجميع الأعمار. وكما هو الحال دائماً، توقعوا الاستمتاع بالأطباق اللذيذة من عدد من المطاعم، مع الفقرات الاحتفالية التي يقدمها المطربون المحليون الموهوبون. وسيعشق الصغار الزينة في كل مكان، إضافة إلى الزيارات اليومية من سانتا.

عروض ترفيهية حية

وتعتبر العروض الترفيهية ركيزة أساسية في مهرجان دبي للتسوق. حيث يقدم المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين المستعدين لإبهار العائلات بمواهبهم وعروضهم الاستثنائية. وإضافة إلى العروض الموسيقية الممتعة، والعروض المسرحية والغنائية المذهلة، تقام مجموعة رائعة من العروض الموسيقية الحية التي لا ينبغي تفويتها، ما يضمن تجارب لا تُنسى للجميع، خلال دورة هذا العام.



وتتضمن هذه العروض المميزة، التحفة المسرحية الراقصة «سلافا سنو شو» Slava’s SNOW SHOW، في دبي أوبرا، وهي مسرحية رائعة، استحوذت على قلوب الملايين منذ عرضها للمرة الأولى في عام 1993. وسيصل هذا العرض المسرحي المميز إلى دبي، ليقدم أداء رائعاً، تستمر إلى اليوم 10 ديسمبر 2023. فقد أبهر هذا العرض الجماهير، وأسعدهم في عدد كبير من المدن، وأضفى البهجة على الأطفال والكبار، على حد سواء، ونقلهم إلى عالم العجائب. ويعتبر هذا العرض المسرحي تجربة آسرة، تثير إحساساً بالحنين، وتذكر البالغين باللحظات السحرية من طفولتهم.



إضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بأمسية ترفيهية مليئة بالعروض الغنائية الممتعة في أمسية «ريوايند ريلوديد» Rewind Reloaded، في كوكا كولا أرينا، اليوم 10 ديسمبر 2023. وتقدم هذه الأمسية المليئة بالمرح، مجموعة من أبرز نجوم بوليوود، في تجربة لن تُنسى، وفي ليلة مثالية لأفراد العائلة من البالغين. وسيعتلي المسرح في هذه الليلة أشهر نجوم الغناء في بوليوود، من أمثال «أوديت نارايان» و«ألكا ياغنيك»، في أجواء من المتعة والبهجة الموسيقية. لا ينبغي تفويت هذه الحفلة الموسيقية، التي ستقدم تجربة مسلية لا تُنسى للجميع.



ودعت إدارة المهرجان الكبار والصغار للانطلاق في رحلة لا تُنسى، مع وصول النجم الأمريكي الشهير على موقع يوتيوب، «بليبي»، إلى دبي، ضمن جولته «جولة حول العالم». وسيقام العرض في يومي 12 و13 ديسمبر في كوكا كولا أرينا، ويدعو الجميع للاستمتاع بتجربة ساحرة مليئة بالغناء والتعلم والرقص. تأكدوا من حجز تذاكركم، والاستعداد لقضاء وقت استثنائي مع بليبي. ولكن المتعة لا تتوقف عند هذا الحد! فخلال مهرجان دبي للتسوق، سيستمتع الصغار أيضاً بفعالية «باو باترول»، في دبي فستيفال سيتي مول، والتي ستقام في الفترة من 12 حتى 28 يناير 2024، بين الساعة 5 مساءً و10 مساءً. وهناك أيضاً العروض المسرحية الممتعة، والأنشطة الجذابة للأطفال، مثل تركيب المكعبات الضخمة، وفرصة للقاء وتحية الأبطال الأسطوريين في «أدفنشر باي». ولن يرغب الأطفال في تفويت هذه الفعاليات، لذا، حددوا المواعيد في أجندتكم، وتوجهوا إلى دبي فستيفال سيتي مول، للاستمتاع بتجربة لا تُنسى، خلال مهرجان دبي للتسوق.

متعة عائلية للجميع

توفر دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، خيارات تناول الطعام بالخارج أكثر من أي دورة سابقة، وتعتبر أفضل وقت للعائلات للاستمتاع بأمسية خاصة من الأطعمة اللذيذة. ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من تجارب تذوق الطعام، التي يمكنكم الاستمتاع بها، في حال رغبتكم في خوض مغامرة في الهواء الطلق، في «ذا باي باي سوشيال»، في دبي فستيفال سيتي مول، أو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة من مجموعة متنوعة من عربات الطعام، أو استكشاف الأكشاك الموسمية، والمشاركة في الأنشطة العائلية في حديقة مشرف.



وفي الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر، ستقدم الدورة الأولى من فعالية «كانتين X»، المأكولات اللذيذة، والعروض الترفيهية المناسبة للعائلة، مع الكثير من وسائل الترفيه للأطفال، خلال الفعالية التي تستمر لمدة أسبوعين. وستصبح حديقة مشرف بوصول «كانتين X»، الوجهة الشتوية المثالية للعائلات خلال هذه الفترة، مع مناطق الألعاب القابلة للنفخ والترامبولين والبانجي المخصصة للأطفال، فيما يمكن للآباء الاسترخاء والاستمتاع بالأفلام القديمة من السينما الأوروبية والهندية والعربية، من سياراتهم في منطقة وقوف السيارات. وتتوفر أيضاً العديد من أكشاك الطعام والمطاعم المؤقتة في الحديقة.



ولا تفوتوا تجربة التسوق الممتعة في سوق الفريج، الذي يقام داخل منتزه الورقاء الخلاب، في الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر 2023. ويدعوكم هذا السوق الليلي الساحر لاستكشاف كنز من المنتجات الفريدة، التي تضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والناشئة. ويمكنكم عيش أجواء نابضة بالحياة، مع مشاهدة مجموعة أنيقة من السلع المصنوعة يدوياً، ومنتجات الأزياء والحلي الرائعة، التي من المؤكد أنها ستلفت الأنظار. إضافة إلى ذلك، يمكنكم عيش تجربة استثنائية لتذوق الأطعمة والمشروبات اللذيذة الحصرية في سوق الفريج، وصنع ذكريات لا تُنسى، أثناء زيارتكم لهذا السوق.

اتصالات إم أو تي بي: عندما يلتقي عالم الأزياء مع الترفيه وفنون الطهي

وتعود فعالية «اتصالات إم أو تي بي» الرائدة لمهرجان دبي للتسوق هذا العام، في الفترة من 5 حتى 14 يناير 2024 في حي دبي للتصميم، مركز الإبداع والتصميم في دبي. وتجمع بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، وعربات الطعام اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية الجذابة، وتعد مكاناً مثالياً للاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي، مع أنشطة تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك متجر فينتي بيوتي المؤقت، ومعركة الرقص، ومنطقة الألعاب الإلكترونية.



يحظى مهرجان دبي للتسوق، بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

ودعت الزوار إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، حتى 14 يناير 2024، استعدوا للاستمتاع بالطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها، خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان، العديد من المغامرات المشوقة في كل زاوية من زوايا المدينة، من التجارب الساحرة، إلى الأنشطة الترفيهية الاستثنائية في كل يوم، ولمدة 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة، والأسواق والمعارض المؤقتة، التي تقدّم منتجات محلية حصرية، والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

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