«فرانك مولر» السويسرية تضع بصمتها على برج «لندن غيت» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة لندن غيت للتطوير العقاري في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة فرانك مولر السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة لتقديم جوهر الأناقة في عالم العقارات.

ومن المقرر أن يصبح مشروع لندن غيت عند اكتماله أطول برج سكني بعلامة تجارية فاخرة بطول يصل إلى 450 متراً وأطول برج سكني مزود بساعة عملاقة في العالم، مساهماً بذلك في تطوير ملامح أفق دبي والارتقاء بالمعايير العالمية للمعيشة الفاخرة مع إتاحة الفرصة للتمتع بالمناظر الخلابة.

ويمثل هذا التعاون محطة استثنائية مع دخول شركة فرانك مولر الرائدة إلى عالم العقارات، وهي شركة لطالما عرفت في عالم صناعة الساعات لثلاثة عقودٍ خلت، ما يمنح هذا المشروع بعداً ريادياً آخر في قطاع العقارات بما يتوافق مع سمعة العلامة التجارية ومكانتها.

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