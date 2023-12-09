مجلس سيدات أعمال عجمان يعتمد عدداً من المبادرات

المصدر: عجمان - وام

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اعتمد مجلس سيدات أعمال عجمان عدداً من المبادرات للعام المقبل تتضمن حزمة من الشراكات والملتقيات والفعاليات المتخصصة والداعمة لتحقيق أهدافه الرامية إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمرأة وتمكين السيدات من تنفيذ وتطوير مشاريع تجارية وصناعية وخدمية وزراعية، إلى جانب توثيق التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات المعنية بدعم أنشطة صاحبات ورائدات الأعمال.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إن المجلس سيستمر خلال العام المقبل في تنفيذ مبادرات العام الجاري كما سيستحدث مبادرات جديدة توائم وتواكب توجهات المجلس ورؤيته الاستراتيجية ضمن الخطة التنفيذية للعام 2024

شراكة

وأوضحت آل علي أن المجلس سينفذ مبادرات «سيارتي، و ازرع واحصد و مبادرات رفوف وريوقي والمنصة الرياضية، إضافة إلى مبادرة عيادة الأعمال و منصة HUB للأعمال و زام ـ ZAAM» لتساهم بشكل مباشر في النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية وتشجيعها ومساندتها للدخول إلى سوق العمل ودعم استثماراتها ومشاريعها وتبني أفكارها.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الرابع للعام 2023 الذي عقد برئاسة الدكتورة آمنة خليفة وبحضور عضوات مجلس الإدارة وموظفات مجلس سيدات أعمال عجمان للاطلاع على منجزات المجلس خلال عام 2023 واعتماد خطة عمل المجلس للعام القادم.

وتناولت أعمال الاجتماع التقرير الختامي لمجلس سيدات أعمال عجمان خلال عام 2023، الذي أفاد بأن إجمالي عضوية المجلس من يناير إلى نوفمبر الماضيين بلغ 117 عضوية، وتصدرت رخص المأكولات قائمة الرخص الجديدة والمجددة خلال العام الجاري تليها رخص العطور والدخون ثم رخص تصميم وصناعة وتجارة الملابس.

قناة

وأوضح التقرير السنوي لغرفة عجمان أن المستفيدات من مبادرات المجلس خلال العام الجاري وحتى شهر نوفمبر بلغ 141 صاحبة أعمال، كما شهدت مبادرة رفوف المعنية بفتح قناة تسويقية مبتكرة ومستدامة لمنتجات صاحبات الأعمال من عضوات المجلس عبر 5 منافذ بيع أكثر من 210 مُشاركة من عضوات المجلس على مدار عامي 2022 و2023.

واطلع الحضور على نتائج برامج وفعاليات مبادرة المنصة الرياضية والتي شهدت مجموعة من الفعاليات ومنها «اللقاء الحواري ـ أسلوب حياة سعيدة»، واللقاء الرياضي «عيشها صح».

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