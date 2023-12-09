شراكة استراتيجية لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة المشاريع العائلية المرموقة، لتزويد منظومة الشركات العائلية في الإمارة، بتجربة تعليمية مدمجة، من شأنها إثراء منصة خدمات «الموارد والمطبوعات» في مركز دبي للشركات العائلية، من خلال المحتوى والموارد التعليمية التي تقدمها مؤسسة المشاريع العائلية.

وتتيح الشراكة الجديدة، الوصول إلى رصيد غني من المعلومات والمحتوى التعليمي في مركز الموارد التابع لمؤسسة المشاريع العائلية، ويشمل ذلك حوالي 2000 مورد تعليمي يتنوع بين مقاطع الفيديو، والندوات الإلكترونية، والمقالات، والمدونات الصوتية (البودكاست)، والتقارير البحثية، والأنشطة التفاعلية والرسومات البيانية التوضيحية.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر هذه الشراكة المتميزة مع مؤسسة المشاريع العائلية، خطوة مهمة من شأنها إثراء وتوسيع قاعدة الموارد التعليمية التي نقدمها من خلال مركز دبي للشركات العائلية، كما يوفر هذا التعاون الاستراتيجي، الأدوات المناسبة التي تساعدنا على تقديم خدمات فعالة للشركات العائلية، وجميع أصحاب المصلحة في منظومة هذه الشركات بدبي.

وتعد استدامة الشركات العائلية واستمراريتها جزءاً لا يتجزأ من متانة وقوة اقتصادنا، ونحن ملتزمون بتوفير الأدوات اللازمة لدعم استمرار هذه الشركات». وتعتبر مؤسسة المشاريع العائلية، منظمة خيرية تركز على البحوث والموارد التعليمية واستدامة المشاريع العائلية، وترتبط على نحو وثيق بمؤسسة المشاريع العائلية الكندية، وبرنامج تعيين استشاريي المشاريع العائلية.

وتدعم المؤسسة، نجاح واستمرارية الشركات العائلية الكندية على المستوى الوطني. وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتسهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، فضلاً عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.

وتأسست العديد من الشركات العائلية في دبي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات العشر المقبلة. وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية، تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي.

ويهدف المركز إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية للإمارة.

وفي السياق ذاته، تلتزم غرف دبي، بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها، من أجل استدامة مستقبلها. وأطلق المركز منذ تأسيسه، باقة من البرامج التدريبية المهمة، ومنها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وسلسلة جلسات الحوكمة.

بالإضافة إلى برنامج تدريب الجيل القادم، وبرنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. وتهدف هذه البرامج إلى إعداد جيل جديد من قادة الشركات العائلية، وتوعية تلك الشركات حول المواضيع الحيوية والأساسية، التي تدعم تطور ونجاح الشركات العائلية.

كما أصدر مركز دبي للشركات العائلية، دليلاً إرشادياً متكاملاً لمساعدة الشركات العائلية في الإمارة على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة لضمان التعاقب السلس للقيادات، ودعم استمرارية الشركات.

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