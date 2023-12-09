الأسهم تتماسك في أسبوع الإدراجات وتستقطب 5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تماسكت الأسهم المحلية في أسبوع الإدراجات الجديدة، إذ شهد سوق دبي المالي، إدراج أسهم «تاكسي دبي»، فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة «فينكس جروب».

واستقطبت الأسهم، سيولة أسبوعية بنحو 5 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما استحوذ سوق دبي على 1.1 مليار درهم، استقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3964 نقطة منخفضاً بنحو 0.5%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 3964 نقطة منخفضاً نحو 1.4%.

وفي آخر جلسات الأسبوع، استقطبت الأسهم سيولة بمليار درهم وموزعة بواقع 900 مليوناً في سوق أبوظبي، و100 مليون درهم في سوق دبي. واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3964 نقطة، منخفضاً بنحو 0.12%، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9400 نقطة متراجعاً بنسبة 0.73%.

وشهدت الأسهم خلال جلسات الجمعة، إجمالي صفقات تخطى 15.5 ألف صفقة في كل من السوقين أيضاً، وبلغت صفقات سوق دبي 3535 صفقة، فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي 12 ألف صفقة.

وحقق سهم «أمان»، صدارة ارتفاعات سوق دبي في آخر جلسة بنمو 2.8%، تلاه سهم «تبريد» 1.39%، فيما جاء كل من سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.38%، وسهم «تعليم القابضة» 1.28%.

فيما جاءت أبرز التراجعات لكل من سهم «مصرف السلام» 9.7%، و«الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة 5.3%، ثم سهم سلامة 3.17 %، وتراجع سعر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 1.18%.

وفي أبوظبي، تصدر سهم «أسمنت الخليج»، الارتفاعات، بنمو 8.89%، ثم سهم «الشارقة للأسمنت» 7.9%، تلاهم سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 4.9%، بينما حقق سهم «اي دي سي كوربوريشن» ارتفاعاً بنسبة 2.5%، أما على صعيد الانخفاض فكان سهم «فينكس جروب» الأكثر تراجعاً 10% تلاه سهم «بنك أم القيوين» 5.5% ثم «ملتيبلاي» 4.4% وتراجع «بريسايت» 4.2%.

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