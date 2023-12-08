750 عارضاً من 35 دولة يشاركون في «عرب بلاست» بدبي 13 ديسمبر

المصدر: دبي - د ب أ

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أعلنت إدارة معرض «عرب بلاست» عزمها تنظيم الدورة الـ 16 من الحدث، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.



ويعتبر معرض «عرب بلاست»، الذي يقام مرة كل عامين، الفعالية التجارية العالمية الرائدة لقطاع البلاستيك والبتروكيماويات والتغليف وصناعة المطاط في منطقة الشرق الأوسط.



وقال نضال محمد مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض: «إن الدورة الجديدة ستقام بمشاركة 750 عارضاً من 35 دولة، من بينها الهند وأوروبا وتايوان والصين ودول مجلس التعاون الخليجي».



وأضاف للصحفيين: «يعرض الحدث مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول، التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة».



وستقدم شركات بروج الإماراتية، وأوكيو العمانية، وبتروكيميكل السعودية، إلى جانب شركات كبرى بالعالم، أحدث التقنيات خلال المعرض.



وأكد نضال محمد دور المعرض في الكشف عن التقنيات المتطورة في مجالات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات، والصناعات المرتبطة بها.



وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار المبادرات الحكومية المتخذة لتلبية المعايير العالمية لحماية البيئة فإن هذا الحدث يعد منصة لقادة الصناعة لتقديم التطورات التكنولوجية، التي تدفع نحو مستقبل مستدام».



من جانبه أكد رشيد مبيض، مدير المعرض: «إن الدورة الجديدة ستواصل دفع خطط الابتكار والاستدامة والتعاون في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات»، مضيفاً: «يهدف المعرض إلى وضع معايير عالية للوعي البيئي والاستدامة ونمو الأعمال».



وتابع: «نظراً لموقع دبي الاستراتيجي كبوابة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يحتل»عرب بلاست«منصة للمصنعين والقائمين بإعادة التدوير والتجار ورجال الأعمال، الذين يتطلعون إلى توسيع آفاقهم واغتنام الفرص الجديدة في الشرق الأوسط وخارجه».

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