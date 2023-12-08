طرح فلل «يوتوبيا» بأسلوب حياة المنتجعات الهادئة في «داماك هيلز»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت داماك العقارية، شركة التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، النقاب عن مجموعة «يوتوبيا» من الفلل الحصرية المستوحاة من أسلوب حياة المنتجعات في مجتمع داماك هيلز الراقي.



تضم «يوتوبيا» 27 فيلا فقط، تضم كل واحدة منها حوض سباحة إنفينيتي، ومساحات ترفيهية في الدور السفلي، ومواقف دائرية متحركة تحت الأرض لركن السيارات.



تتوفر الفلل بمساحات مختلفة، تبدأ من خمس غرف نوم وصولاً إلى فلل مؤلفة من سبع غرف نوم، صممت بدقة متناهية لتسمح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي أثناء النهار، كما تتميز بإطلالاتها الخلابة على ملعب ترمب الدولي للغولف، ومن الخارج تتميز واجهات الفلل بتصاميمها العصرية، التي تزدان بالخطوط الهندسية الأنيقة المتناغمة مع المعادن المتلألئة والرخام الفاخر.



تعليقاً على ذلك قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: «تشهد فئة العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً كبيراً في الطلب من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على وجه التحديد، لذا فإن طرح فلل فاخرة بتشطيبات عالية الجودة لم يعد كافياً، حيث بات العميل يبحث عن أسلوب حياة متكامل، يوفر له كافة مقومات الرفاهية والراحة، وهو ما حرصنا عليه في مجموعة يوتوبيا الفائقة الفخامة، التي توفر طيفاً واسعاً من متطلبات الرفاهية والفخامة».



بالإضافة إلى تلك المزايا المتوفرة في الفلل سيحظى السكان بفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية في مجتمع داماك هيلز.



من أبرز هذه المرافق مسبح «ماليبو باي» الشاطئي، الذي يتميز بأمواجه الاصطناعية، التي تثري تجربة السكان، كما يمكن لمحترفي الغولف ممارسة رياضتهم المفضلة في ملعب ترمب الدولي للغولف، بينما توفر إسطبلات الخيول دروساً احترافية لتعليم ركوب الخيل والفروسية، أما محبو الحيوانات الأليفة فيمكنهم اصطحاب حيواناتهم المفضلة إلى متنزه الكلاب، كما يضم داماك هيلز طيفاً واسعاً من المرافق الرياضية المتنوعة، بما في ذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، ورياضة كرة المضرب «التنس» والكريكيت وغيرها.



وضمن استراتيجيتها في البناء المستدام حرصت داماك على إنشاء ممرات أنيقة بين الفلل باستخدام مواد محلية ومستدامة، وهو دليل إضافي على حرص الشركة على تطبيق الاستدامة في كافة مشاريعها.



وتماشياً مع أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي انبعاثات صفرية اتخدت شركة داماك خطوات ملموسة في هذا الجانب، واستعرضت أحدث خططها وتوجهاتها في الاستدامة في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الخامس والعشرين، الذي اختتم مؤخراً بتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا». بالإضافة إلى ذلك تمكنت داماك من الحصول على تصنيف متميز بواقع 18.3 نقطة على مؤشر «ساستيناليتيكس» العالمية لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



في سياق متصل حصل مشروع داماك لاجونز، مؤخراً على شهادة (LEED) البلاتينية في فئة المدن والمجتمعات، ليصبح من أوائل المجتمعات السكنية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنال هذه الشهادة.

ووفقاً للأبحاث فإن المباني الحاصلة على شهادة LEED تحظى بمتوسط إيجارات هو الأعلى عالمياً، في حين أن معدلات إيجار الوحدات السكنية تتراوح عادة من المتوسط إلى 20% فوق المتوسط، كما نسبة إشغال الأبنية الخضراء تزيد بنحو 4% عن الأبنية التقليدية، لذا من المتوقع أن تعزز شهادة LEED البلاتينية من ارتفاع حجم الإقبال على العقارات في مجتمع داماك لاجونز.

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