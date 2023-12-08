الإمارات وباربادوس توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار

المصدر: دبي - وام

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وقعت دولة الإمارات وجمهورية باربادوس اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب باربادوس، كيري سيموندز وزير الخارجية والتجارة الخارجية.

وجرى تبادل الاتفاقية، خلال أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

كما التقت ريم الهاشمي برئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وأكدا أهمية إقامة علاقات تجارية واقتصادية من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الجانبان أهمية الاستثمار المسؤول والواعي على الصعيد البيئي.

وقدمت ريم الهاشمي، الشكر إلى جمهورية باربادوس على مشاركتها في أعمال «COP28» ومساهمتها في جعله حدثاً ناجحاً.

وشاركت موتلي في القمة العالمية للعمل المناخي، والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر «COP28».

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