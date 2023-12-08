315 ألف يورو.. ماذا يمكن لهذا المبلغ شراؤه في عقارات دبي؟

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد موقع «ذا إيريش تايم» مقارنة بين عددٍ من البلدان، استناداً لمبلغ بقيمة 315 ألف يورو، وماذا يمكن أن يشتري هذا المبلغ في أيرلندا، وفرنسا، والدنمارك، ودبي، والمكسيك.

وقال الموقع إنَّ هذا المبلغ يمكن أن يشتري شقّة في إمارة دبي (الإمارات)، ومنازل للعطلات على بحر الشمال (الدنمارك)، وفي سان ميغيل دي الليندي (المكسيك)، أو منزل تم تجديده في كلويس (فرنسا)، أو شقة في آركلو (أيرلندا).

وأشار الموقع إلى أنَّ مبلغ 315 ألف يورو، يمكن أن تشتري شقة مساحتها 166 متراً مربّعاً، والتي تتكون من غرفتي نوم، حيث تقع الشقة في المبنى الفينيسي في مدينة دبي الرياضية، ضمن مجموعة من مجمعات الفلل والمجمعات السكنية، مشيراً إلى أنَّ الوحدة بها كل وسائل الراحة، كما تشمل المرافق المتوفرة في الموقع حمامات سباحة وصالة ألعاب رياضية ومطاعم ومنطقة لعب للأطفال، ويبلغ سعرها نحو 268.098 جنيهاً إسترلينياً، بما يعادل 310.396 يورو.

بينما في أيرلندا؛ فيمكن أن تشتري وحدة تبلغ مساحتها 170 متراً مربعاً في قرية مارينا في مدينة آركلو، وتتوزع على ثلاثة طوابق في مجمع، وتوجد أربع غرف نوم والطابق العلوي يتمتع بإطلالات بحرية رائعة.

في حين أنَّ نفس المبلغ في فرنسا؛ يمكن أن يشتري منزلاً مكوّناً من 5 غرف نوم في وسط قرية كلويس، ويبلغ مساحته 175 متراً مربعاً، والذي تم تجديد التصميمات الداخلية على يد حرفيين محليين، ويحتوي على حديقة مغلقة تبلغ مساحتها 0.3 فدان، مع حظيرة مجددة ومبنى خارجي وبئر، وذلك بقيمة 310.000 يورو.

وفي الدنمارك في شمال جوتلاند، يمكن لمبلغ 308 آلاف يورو، أن يشتري بيت العطلات بالقرب من الكثبان الرملية على بعد بضع دقائق فقط سيراً على الأقدام من ساحل بحر الشمال، والذي يعود إلى عام 2005، ويحتوي على 4 غرف نوم بمساحة أرضية تبلغ 140 متراً مربعاً.

وفي المكسيك وتحديداً في غواناخواتو، يمكن شراء منزل بمبلغ 311 ألف يورو، المكوَّن من 3 غرف نوم في سان ميغيل دي الليندي، بمساحة إجمالية 179 متراً مربعاً، وهو واحد من بين 45 مسكناً في المنطقة، ويحتوي على نظام تجاري لتنقية المياه وأرضية رخامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز