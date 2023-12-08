القطاع الخاص الإماراتي يؤسس شراكات لمشاريع تحويلية في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون ومشاركون على هامش فعاليات منتدى «التجارة المستدامة في أفريقيا»، والذي اختتمت فعالياته، أمس الخميس، أهمية زيادة مستويات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والقارة السمراء، وخاصة في مواضيع التجارة المستدامة، بما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النقل والشحن، وأكد المشاركون أهمية التعاون بين القطاع الخاص الاماراتي في اقامة شراكات تؤسس لمشاريع تحويلية جديدة في أفريقيا تدعم النهوض الاقتصادي.

وتضمن المنتدى محادثات ومشاركات استراتيجية مع شخصيات بارزة، تشكل مستقبل التجارة المستدامة على المستوى العالمي، تتمحور حول «تعزيز التجارة الأفريقية للتكيف مع المناخ والتنمية المستدامة»، وخلق مساحة ديناميكية تعزز الابتكار والتعاون والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لمؤتمر الأطراف «كوب 28».

إنجازات

فيما أكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في «غرفة دبي» الأهمية القصوى للزراعة وتجارة الأغذية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، مجدداً التزامه بتعزيز زيادة المشاركة مع أفريقيا وعرض إمكانات الشراكات والتعاون ذات المنفعة المتبادلة.

وقال وليد الفلاحي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز الإمارات التجاري»: إن الإمكانات التجارية واللوجستية في أفريقيا كبيرة جداً، وهي قائمة على المشاريع الاستراتيجية، التي تعد تعزز مسيرة النمو اقتصادي في أفريقيا.

تضمن المنتدى جلسات حوارية في قضايا: النقل الأخضر واللوجستيات، التي تتناول إمكانات التصدير في أفريقيا، كذلك الطاقة النظيفة بشأن مشاريع الطاقة المستدامة، والتمويل والاستثمارات الخضراء، مع تأكيد الحاجة إلى تمويل للحلول المستدامة، وكذلك في الزراعة والنظم الغذائية.

جهود تعاونية

وسلط البروفيسور بنديكت أوكي أوراماه، رئيس ورئيس مجلس إدارة «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد»، الضوء على المشهد الديناميكي لقطاع التجارة في أفريقيا، وشارك رؤى حول الجهود التعاونية بين البنك و«مفوضية الاتحاد الأفريقي»، بالإضافة لإطلاق أنظمة دفع جديدة، مما يعكس الالتزام بالنهوض بالآليات المالية للتجارة الأفريقية.

فيما قال آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة «أفريقيا 50»: تتجسد المنصة في المساعدة لتسريع تقدم البنية التحتية المستدامة في القارة السمراء، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية، ونحن نستفيد من رأسمالنا وعلاقاتنا مع 31 بلداً أفريقياً لتطوير مشاريع جاهزة للاستثمار وتعبئة تمويل القطاع الخاص داخل القارة على الصعيد العالمي.

أضاف إيبوبيسي: نثمن العمل الدؤوب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نحرص على استكشاف شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص في الإمارات، لتجسيد مشاريع تحويلية جديدة في أفريقيا.

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