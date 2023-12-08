«نتورك إنترناشيونال» و«هواوي» تدعمان المدفوعات الرقمية لمشغلي الخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مع شركة هواوي، الشركة العالمية المتخصصة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير خدمات المعالجة الشاملة للبطاقات والمدفوعات المدارة للعميل في مجال الخدمات المالية. وستدعم «نتورك إنترناشيونال» العملاء بعروض المدفوعات الرقمية متعددة القنوات، بما في ذلك إصدار البطاقات، ومعالجة عمليات التحصيل، وإمكانات تحويل المعاملات، إلى جانب خدمات القيمة المضافة.

وباعتبارها أكبر الشركات المتخصصة بحلول الدفع في المنطقة، ستساعد «نتورك إنترناشيونال» المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في التحول إلى نهج رقمي يحقق سرعة أكبر في تنفيذ عمليات الدفع فضلاً عن تعزيز راحة العملاء.

وساهمت حلول «نتورك إنترناشيونال» لمعالجة البطاقات مع تقنيات هواوي المتطورة في تعزيز قدرة المشغل الجديد في سوق المدفوعات على استكشاف واستخدام سبل جديدة مدرة للدخل، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الخدمة الذاتية لحاملي البطاقات، وتطبيقات التحكم، وخدمات الولاء. وتوفر الشركة كذلك باقة شاملة من خدمات المدفوعات، بما فيها البطاقات الافتراضية، والترميز، والحماية من عمليات الاحتيال، وغيرها من الحلول.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «يسرنا التعاون مع «هواوي» لتزويد العملاء بحلول وتجارب مدفوعات رقمية سهلة وآمنة. ويرتكز هذا التعاون على خبرتنا الطويلة لمدة 30 عاماً في توفير بنية تحتية راسخة وخدمات مدفوعات رقمية عالمية المستوى للعملاء في المنطقة».

وقال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى «نتورك إنترناشيونال»:

«باعتبارنا مزوداً رائداً لخدمات المدفوعات الرقمية في المنطقة، يسرنا أن نكون شريكاً مفضلاً لشركة تقنية رائدة مثل «هواوي». لقد شهدت السنوات الثلاث الماضية تحولاً كبيراً في مواقف المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية، حيث ارتفعت مستويات الطلب والتوقعات للحصول على تجارب رقمية سلسة. ونتطلع إلى دعم «هواوي» عبر مجموعة حلولنا الأفضل ضمن فئتها لتسهيل الرحلة الرقمية لمشغلي المدفوعات الرقمية».

وتوفر هواوي عروض خدماتٍ شاملة بالاعتماد على إمكانات هواوي المتميزة في الخدمات الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) والخدمات السحابية، مما يسهل عمليات مزودي الخدمات الرقمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والمحافظ الرقمية، وتطوير تطبيقات إدارة الثروات التي تحسن تجربة المستخدم وكفاءة العمليات.

وقال فيليكس ليو، العضو المنتدب لمجموعة أعمال «هواوي كارير» لشبكات الاتصالات في دولة الإمارات: «يسرنا التعاون مع «نتورك إنترناشيونال» في استكشاف مسارات مبتكرة لتسريع وتيرة تطور التجارة الرقمية. وقد دأبت «هواوي» طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من 22 عاماً في الإمارات على إرساء أسس التحول الرقمي في الدولة. ويتيح لنا هذا التعاون المساهمة بشكل أكبر في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز تجارب عملائنا».

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