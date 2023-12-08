«فرانك مولر» السويسرية تضع بصمتها على برج «لندن غيت» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة لندن غيت للتطوير العقاري في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة فرانك مولر السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة لتقديم جوهر الأناقة في عالم العقارات.

ومن المقرر أن يصبح مشروع لندن غيت عند اكتماله أطول برج سكني بعلامة تجارية فاخرة بطول يصل إلى 450 متراً وأطول برج سكني مزود بساعة عملاقة في العالم، مساهماً بذلك في تطوير ملامح أفق دبي والارتقاء بالمعايير العالمية للمعيشة الفاخرة مع إتاحة الفرصة للتمتع بالمناظر الخلابة.

ويمثل هذا التعاون محطة استثنائية مع دخول شركة فرانك مولر الرائدة إلى عالم العقارات، وهي شركة لطالما عرفت في عالم صناعة الساعات لثلاثة عقودٍ خلت، ما يمنح هذا المشروع بعداً ريادياً آخر في قطاع العقارات بما يتوافق مع سمعة العلامة التجارية ومكانتها.

وقالت إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: «لقد حققت لندن غيت نجاحاً استثنائياً بعد ظهورها لأول مرة في سوق العقارات الإماراتي من خلال مشاريعنا الرائدة التي بيعت شققها بالكامل (مشروع مايا الخامس ومشروعا نادين الأول والثاني)، ويسعدنا الآن وبالتعاون مع شركة فرانك مولر رائدة صناعة الساعات أن نكشف النقاب عن تحفتنا الفنية الجديدة.

نقدم من خلال مشروعنا الأحدث، والذي يجمع الترف المعماري مع الفخامة الخالدة، مساكن تحمل اسم العلامة التجارية فرانك مولر للمرة الأولى على الإطلاق.

ونهدف من خلال هذه الشراكة المتميزة إلى إرساء معايير الرقي والأناقة المعمارية من جديد، وخلق تجربة حية تعكس القيم التي تكرسها علامتا لندن غيت وفرانك مولر التجاريتان ورؤيتهما المشتركة. وسيكون هذا المشروع السكني ذا العلامة التجارية الحصرية بمثابة شهادة تعكس التزامنا بإنشاء مساكن لم يسبق لها مثيل، والتي تتناغم مع جوهر ومكانة العلامة التجارية الشريكة».

من جانبه، أعرب إيرول باليان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند لدى شركة فرانك مولر، عن سعادته البالغة بتوسيع نطاق أعمال الشركة وأنشطتها في الشرق الأوسط من خلال هذه الشراكة الفريدة مع لندن غيت.

لقد قمنا بدراسة وتحليل سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة في دولة الإمارات بشكل استراتيجي ساعين لنقل إرث علامتنا التجارية المشبع بالتميز إلى عالم العقارات. كما يسعدنا ويشرفنا العمل مع شريك مثالي ومميز لتحقيق هذا الهدف، وهي شركة لندن غيت للتطوير العقاري والتي تشاطرنا رؤيتنا التجارية وتؤمن بالقيم التي تكرسها شركة فرانك مولر.

إن إطلاق أول مشروع عقاري لفرانك مولر في مدينة عالمية بحجم دبي، التي تعد من أكثر المدن نشاطاً وفخامة وتطوراً حول العالم، يعتبر أمراً مثيراً للاهتمام بحد ذاته.

ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ فرانك مولر، وأن يترك إرثاً لافتاً في أفق دبي لسنوات طويلة. هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة مميزة في مسيرة علامتنا التجارية، التي ستشهد المزيد من أوجه التعاون الاستثنائي والمبتكرة على غرار شراكتنا مع لندن غيت في جميع أنحاء العالم.

وقد تم تصميم هذا المشروع بالاعتماد على مصممين بارزين لضمان انعكاس الطابع الفريد والمكانة المرموقة لعلامتي لندن غيت وفرانك مولر في كل تفاصيل المشروع. هذا المشروع لا يقتصر على كونه مجرد مجمع سكني، بل يعد تحفة فنية خالدة تجمع بين الروعة المعمارية والأناقة العريقة التي تشتهر بها شركة فرانك مولر.

ومن المقرر الكشف رسمياً عن المشروع السكني الفاخر في يناير 2024، ويتوقع أن تكون الوحدات السكنية جاهزة للسكان بحلول عام 2026.

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