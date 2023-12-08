اقتصادية رأس الخيمة تطلق معرض لمسات وطنية بمشاركة 84 مشروعاً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، معرض «لمسات وطنية» خلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل على كورنيش القواسم، بهدف تقديم الدعم والترويج لـ 84 رخصة تجارية مشاركة في الدورة الحالية، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد المحمود مساعد المدير العام بالدائرة.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم رواد الأعمال، وتوفير منصة وطنية لإبراز منتجاتهم.

حيث تحرص الدائرة على الترويج لمشاريع المواطنين ضمن فئة «رخص الغد» للمواطنين و«رخص فرصة» لغير المواطنين، حيث تم توفير المواقع المناسبة لدعم تلك المشاريع والترويج لها وتقديم الخبرات التي تساعدهم على الترويج لمنتجاتهم والانطلاق بصورة أكبر في عالم ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن المعرض يشهد سنوياً تطوراً لافتاً، حيث استقبلت اللجنة المنظمة للمعرض العديد من الطلبات والتي فاقت عدد الأجنحة المتاحة لعرض المنتجات، بما يؤكد نجاح استراتيجية الدائرة في تشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي ودعم مشاريعهم وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة استثمارية حاضنة لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت العيان بأن معرض «لمسات وطنية» في نسخته الرابعة عام 2022 قد حقق نتائج إيجابية، تمثلت في تحقيق إيرادات تجاوزت المليون درهم،.

إضافة إلى رفع إيرادات المشاركين ضمن أجنحة المعرض من أصحاب مشاريع رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة المسجلين بدائرة التنمية الاقتصادية، وجاء ذلك نتيجة الإقبال الملفت من قبل أكثر من 30 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح طيلة فترة المعرض، مستفيدين من العروض التجارية المطروحة من قبل 84 منشأة.

ودعت العيان كافة أفراد المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين والسياح لمتابعة منصات الدائرة للتعرف على الفعاليات والفقرات المتنوعة المصاحبة للمعرض أسبوعياً، حيث يمثل المعرض وجهة مثالية تجمع العائلات للاستمتاع بالفقرات اليومية بالإضافة للمطاعم والكافيتريات ومسرح العروض الفنية بما يضمن تقديم وجهة شاملة تجمع بين الترفيه والتسوق في ظل تنوع العدد الكبير من المشاريع المشاركة والتي تم اختيارهم بعناية لتقديم مختلف أنواع المنتجات ذات الجودة العالية.

وأشارت إلى أن فريق العمل المسؤول عن إدارة المعرض يقوم بمراجعة حجم المبيعات يومياً للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الأقل ربحية وإيجاد أفضل الطرق لمساعدته على حل تلك التحديات وتسريع انتشاره داخل السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن المعرض نجح باستقطاب ودمج أصحاب مشاريع «رخص فرصة» الخاصة بالمقيمين في الدولة، حيث نجحت الدائرة في تأسيس تلك الرخص لغير المواطنين لبدء مشاريعهم الخاصة من المنازل وفق اشتراطات الصحة والسلامة.

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