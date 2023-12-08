«سياحة عجمان» تبرم شراكات مهمة في السعودية وعُمان

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن نجاحها في إتمام جولة استراتيجية حيوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر.

كان الهدف الرئيسي من هذه الجولة هو تعزيز السياحة في إمارة عجمان، وعرض معالمها الفريدة وإمكانياتها الاستثنائية بهدف جذب الزوار الخليجيين، حيث نجحت الدائرة خلال الجولة في إبرام عدد من الشراكات الناجحة.

وتم في مسقط توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية السياحية في عجمان وشركة ترافيل بوينت إل إل سي، الشركة العاملة في قطاع السياحة في عمان. وتتخصّص الشركة في تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة في مجال تنظيم الجولات السياحية، وسياحة المغامرة وتنظيم حفلات الزفاف، بالإضافة إلى إدارة الفعاليات، وذلك بهدف تجسيد مزيج متناغم من السياحة الإبداعية وإبراز معالم عجمان الفريدة.

واستمرت الجولة إلى الرياض، حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم. الأولى كانت مع الصرح للسياحة، الشركة البارزة في قطاع السياحة والسفر، مع خبرة شاملة وقدرات قوية في سوق السفر. وتأتي هذه الشراكة بهدف الارتقاء بمعايير الضيافة في عجمان، وتعكس التفاني في تحقيق مستويات رفيعة من الخدمة والتي من المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من المسافرين إلى عجمان وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية استثنائية.

وكانت المذكرة الثانية في مدينة الرياض مع شركة «أجنحة السماء للسفر والسياحة»، اللاعب البارز في قطاع السفر والسياحة، حيث وقع محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة تهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجهتين والإسهام في توحيد الجهود المشتركة، بالإضافة إلى تطوير مجال حجوزات الفنادق والتسويق لمناطق الجذب السياحي في عجمان.

كما أبرمت دائرة في جدة مذكرة تفاهم مع شركة لوموند. ويتمحور التعاون حول تقديم حلول متقدمة لحجوزات الفنادق من خلال نظام حجز متطور، بما يتماشى بسلاسة مع جاذبية عجمان ويؤكد على السعي لتحقيق تعهد الدائرة بتبني التقنيات الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات عالية الجودة، وارتقاء عملية الحجز لكل من المقيمين والزوار.

تمت هذه الشراكات نتيجة لجولة ترويجية واجتماعات أجراها وفد من دائرة التنمية السياحية في عجمان مع قادة ومشغلين في قطاع السياحة، إلى جانب شركات ووكالات سياحية بارزة. بإشراف محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وتضمن خط الرحلة زيارات إلى سلطنة عمان ابتداءً من 4 ديسمبر، تلتها الرياض في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، واختتمت في جدة في 7 ديسمبر.

وقال محمود خليل الهاشمي: «تمثل هذه الجولة في مجلس التعاون الخليجي خطوة هامة للقطاع السياحي في عجمان، حيث نبني تحالفات ذات مغزى مع كبرى الشركات ووكالات السفر في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. تلك المذكرات تمثل بداية لشراكات قوية ستعزز بلا شك المشهد السياحي في عجمان. نحن متحمسون لرؤية مستقبل مليء بالنمو المتبادل والنجاح».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز