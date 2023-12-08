الزوار الصينيون يتدفقون إلى دبي.. والسوق الحرة ترحب بفوجهم الأول منذ العام 2020

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت سوق دبي الحرة أول فوج كبير للزوار الصينيين منذ عام 2020، وكان في استقبال المسافرين الصينيين الذين وصلوا إلى المبنيين رقم 1 و3 في مطار دبي الدولي، من المدن الرئيسية في الصين، بما في ذلك بكين وشانغهاي وشيانيانغ وشنتشن وتشنغدو، كل من وانغ يي، نائب القنصل العام الصيني في دبي ويوسف الخالد، نائب الرئيس لتسليم خدمات الموارد البشرية في سوق دبي الحرة.

وقام الموظفون الصينيون في سوق دبي الحرة، إلى جانب مديري سوق دبي الحرة ومسؤولين من القنصلية الصينية في دبي، بتسليم الهدايا للزوار الصينيين القادمين عند بدء رحلتهم إلى المدينة. تشتمل حزمة الهدايا المصممة خصيصًا على كتيب تعريفي عن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنشورات ترويجية لسوق دبي الحرة باللغة الماندرين وغيرها من الهدايا.

وقال كولم ماكلوغلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "تظل الصين واحدة من أسواقنا الرئيسية في سوق دبي الحرة حيث تمثل 7.15% من نشاط أعمالنا الأجمالي، ويسعدنا أن نرى العدد المتزايد من المسافرين الصينيين القادمين إلى دبي، وكان من الجيد أن نحظى بهذا الاستقبال الترحيبي الخاص".

ومن بين الحاضرين الآخرين من السوق الحرة في دبي، سالم إبراهيم، مدير أول مبيعات التجزئة، وصن شاين بيان، مدير الموارد وتطوير الموظفين، بينما حضر من القنصلية الصينية وو يي، القنصل التجاري وهي تشاو، القنصل. ويحضر الحفل أيضًا مسؤولون من مطار دبي والهجرة وشرطة دبي.

وتوظف سوق دبي الحرة حاليًا 314 موظفًا صينيًا، وتواصل وضع التدابير لجذب المزيد من العملاء الصينيين، بما في ذلك العروض الترويجية المستهدفة والمنتجات الخاصة التي تركز على الموضوعات ذات الصلة مثل السنة الصينية الجديدة ومهرجان منتصف الخريف الصيني، ووضع لافتات مزدوجة باللغتين الإنجليزية والماندرين، وتوفير خيارات الدفع مثل WeChat Pay وUnionPay وAlipay.

وتنشط سوق دبي الحرة أيضًا على منصتين للتواصل الاجتماعي الصينيتين - WeChat وWeibo، اللتين تضمان الآن ما يقرب من 120 ألف متابع عبر كلا المنصتين.

وفي أكتوبر الماضي، حصلت سوق دبي الحرة على جائزة "أفضل شريك عالمي" من مجموعة Trip.com خلال قمة الشركاء العالميين في سنغافورة.

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