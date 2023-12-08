10.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2470 مبايعة بقيمة 7.04 مليار درهم منها 357 مبايعة للأراضي بقيمة 2.18 مليار درهم و2113 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.86 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 189.09 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 38.29 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 678.29 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 274 مبايعة بقيمة 449.54 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 437.12 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 152 مبايعة بقيمة 363.22 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.29 مليار درهم منها 50 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم و367 رهن فلل وشقق بقيمة 951.33 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 2.08 مليار درهم وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 162 هبة بقيمة 640.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 121.53 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 92.63 مليون درهم.

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