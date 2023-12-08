92 مليار درهم تمويلات إضافية للقطاع الخاص خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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منحت البنوك المحلية أكثر من 92 مليار درهم كتمويلات جديدة للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح له إلى أكثر من 1.236 تريليون درهم.

ويتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان من بنوك الدولة بحصة تبلغ 71% من حجم الائتمان المحلي وبنسبة 62.3% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.

وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي بأن الائتمان الممنوح إلى القطاع العام وصل إلى 280 مليار درهم؛ بينما استقر الممنوح إلى القطاع الحكومي تحت 213 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

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