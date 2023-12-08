«المركزي»: 12.4 تريليون درهم إجمالي التحويلات المالية خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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قارب إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 12.4 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك طبقا لبيانات المركزي، والتي أوضحت نمواً شهرياً تدريجياً على مدار الفترة، في حجم التعاملات المالية المصرفية بالسوق المحلي استناداً لتوسع نشاط قطاع الأعمال والأفراد.

وأظهرت بيانات حديثة للمصرف بأن التحويلات ما بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة63.7% وبإجمالي بلغ 7.9 تريليون درهم، بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3% وبإجمالي قارب 4.5 تريليون درهم.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 16.4 مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام، بقيمة إجمالية بلغت 930.6 مليار درهم.

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