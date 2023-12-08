2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.6 مليار درهم عبر 695 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 539.24 مليون درهم و584 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.39 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة نخلة جبل علي الأولى بقيمة 62.78 مليون درهم تليها مبايعة بقيمة 43.31 مليون درهم تليها مبايعة بقيمة 41.68 مليون درهم.

وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق في عدد المبايعات مع 75 مبايعة بقيمة 37.95 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي مع 8 مبايعات بقيمة 263.83 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في نفس المنطقة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 94 مبايعة بقيمة 126.45 مليون درهم. وسجلت الرهونات 509.02 ملايين درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 94.57 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 414.45 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 91.43 مليون درهم.

وتم تسجيل 33 هبة بقيمة 205.22 ملايين درهم أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 70 مليون درهم.

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