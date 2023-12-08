«إي إس جي للضيافة» تبيع وحدات «مول سايد» ذات العلامات التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إي إس جي للضيافة» ذراع الضيافة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء نجاحها في بيع جميع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في فترة قياسية، ضمن أولى مشاريعها التطويرية مجمع «مول سايد السكني والفندقي»، مما يؤكد جاذبية المشروع.

وكانت «رويال للتطوير العقاري» التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» قد تولت مهمة الإشراف على مراحل المشروع وتطويره شاملة إدارة عمليات البيع والتسويق، وذلك نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرات غنية، حيث قامت بتسليم أكثر من 60 مشروعاً في أكثر من 20 دولة أفريقيا، وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

ويضم مجمع «مول سايد السكني والفندقي» من «كوريو كولكشن» 144 وحدة سكنية ذات علامة تجارية، وتم تطويره نتيجة تعاون مشترك مع شركة هيلتون، ويتألف المجمع من 18 طابقاً، ويضم وحدات سكنية وفندقية تشمل استوديوهات ووحدات مكونة من ثلاث غرف نوم ومجموعة واسعة من منافذ التجزئة والأطعمة والمشروبات والحياة العصرية، ويعد المشروع جزءاً من محفظة العلامة التجارية «كوريو كولكشن باي هيلتون» العالمية، ويضم أيضاً فندقاً يحتوي على 105 غرف.

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