100 متحدث من 15 دولة في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) عن موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يومي 3 و4 فبراير 2024 في مقره بـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة حول العالم ممن قدموا حلولاً رائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، لمشاركة رحلات نجاحهم، وسبل تجاوز التحديات، التي واجهتهم.

وتحت شعار «معاً، نرسم المستقبل» يحتفي المهرجان بالأثر الإيجابي، الذي تركه رواد الأعمال على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويؤكد شعار المهرجان أهمية التعاون والروح المجتمعية في رسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام، يلبي طموحات كافة أفراد المجتمعات.

ويجمع المهرجان، الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات العالمية، نخبة من مؤسسي الشركات والخبراء وطلاب الجامعات، الذين قدموا حلولاً رائدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من خلال ريادة الأعمال، حيث يستعرضون رحلاتهم وتجاربهم، موفرين لحضور المهرجان رؤى ملهمة وممارسات عملية حول ريادة الأعمال الناجحة.

ويستعد المهرجان لتقديم برنامج غير مسبوق، تم تصميمه في أربعة محاور هي: «التأثير» و«المؤسسون» و«المجتمع» و«الإبداع»، ويتضمن كل منها برنامجاً متكاملاً يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية والعروض والمسابقات.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «على مدار ستة أعوام كان لـ(مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) دور رئيسي في دعم جهود (شراع) الرامية لتعزيز مساهمات الشارقة في إثراء حركة ريادة الأعمال العالمية، وأصبح المهرجان ركيزة أساسية لمجتمعات ريادة الأعمال المحلية والعالمية، ويتطلع الآلاف لحضور المهرجان سنوياً للقاء والتواصل وبناء صداقات جديدة، والمشاركة في نقاشات مهمة حول سبل تعزيز نجاحهم في صناعة ريادة الأعمال، وترسيخ التأثير الإيجابي في العالم».

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