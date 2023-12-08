«أكوا العقارية» تستعد لإطلاق مشروعين بـ3 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف علي تومبي، مؤسس شركة أكوا العقارية في الإمارات عن استعداد الشركة لإطلاق مشروعين خلال الأشهر الستة المقبلة، تبلغ قيمتهما الإجمالية 3 مليارات درهم.

وأضاف تومبي: تقوم أكوا العقارية حالياً بتنفيذ ثلاثة مشاريع، فضلاً عن المشروعين المتوقع إنشاؤهما في المستقبل، منهما برج من 50 طابقاً على شارع الشيخ زايد، ولدى الشركة قطعة أرض بمساحة تبلغ 300 ألف قدم مربعة تعتبر الأكبر في منطقة أرجان. وأنجزت الشركة 4 مشاريع سكنية وتجارية في الإمارات.

وأشار تومبي إلى أن الشركة تطمح لإنجاز أكثر من 500 وحدة سكنية وتجارية في الربع الأول من العام 2024.

وأكد أن السوق العقارية الإماراتية تحافظ على أدائها القوي، بفعل ثقة المستثمرين في البنى التحتية المتطورة، وانجذاب المطورين الجدد إلى السوق، نظراً إلى ارتفاع معدلات الفوائد على الصعيد العالمي.

وأضاف أن سوق دبي يتميز عن سائر الأسواق بفضل المعاملات التي تشهدها، والتي تحافظ من خلالها على مكانتها كوجهة مفضلة لدى المستثمرين في القطاع العقاري.

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