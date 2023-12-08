12 % ارتفاع عدد سياح دول مجلس التعاون الخليجي إلى عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، جولة ترويجية استراتيجية استهدفت الوجهات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز الجذب السياحي لإمارة عجمان وتسليط الضوء على معالمها السياحية الفريدة وإمكانياتها.

وتعتبر سوق دول مجلس التعاون الخليجي محطة أساسية في تطوير قطاع السياحة في إمارة عجمان، حيث تشهد نمواً مستداماً عاماً بعد عام. وسجل عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من الربع الثالث من عام 2022 حتى بداية عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 12 % مقارنة بالعام السابق.

وتضمّن جدول أعمال الجولة بقيادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، زيارات إلى عُمان التي بدأت في 4 ديسمبر، واستمرت في الرياض في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، وجدة في 7 ديسمبر. وهدفت المبادرة إلى استكشاف الأسواق السياحية الجديدة وجذب المزيد من الزوار، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات وتوقيع شراكات استراتيجية مع الشركات ووكالات السفر من خلال الاجتماعات وتوقيع مذكرات التفاهم.

وفي عام 2021، كانت حصة الزوار السعوديين 1 %، وقفزت إلى 7 % في عام 2022، وتستمر في الارتفاع، حيث تصل إلى 8 % بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. ومع نمو كبير بلغ 129 % في عدد الزوار من السعودية من عام 2021 إلى عام 2022، واستمرار النمو بنسبة 12 % في عام 2023.

أما سلطنة عمان، فتحتل المرتبة الأولى كأكبر سوق لدول مجلس التعاون الخليجي في عجمان، حيث بلغت حصتها 3 % من إجمالي زوار المدينة في عام 2021، وزادت إلى 7 % في عام 2022، وصعدت إلى 8 % منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. كما شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 129 % من 2021 إلى 2022، وتستمر الزيادة بنسبة 38 % حتى نهاية الربع الثالث من 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز