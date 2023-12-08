سيولة الأسهم المحلية تتخطى 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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استقطبت الأسهم المحلية أمس سيولة تخطت حاجز 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.027 مليار درهم في أبوظبي و510 ملايين درهم في سوق دبي.

هذا وتماسكت أسواق الأسهم أمس حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 3965 نقطة متراجعاً 0.32 %، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 9470 نقطة منخفضاً 0.11 %.

وشهدت الأسهم إجمالي صفقات تخطى 24 ألف صفقة في كلا من السوقين أيضاً وبلغت صفقات سوق دبي 11.3 ألف صفقة فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي أكثر من 12.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وقفزت أسهم شركة «تاكسي دبي» بنسبة 19.5 % في أولى جلسات تداولها في سوق دبي المالي، وأغلق السهم عند 2.21 درهم، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 1.85 درهم.

وحقق سهم «تاكسي دبي» صدارة ارتفاعات سوق دبي المالي تلاه سهم «تعليم القابضة» بنسبة 2.9 %، فيما جاء كل من سهم «بنك المشرق» بنسبة 2.7 % وسهم «شعاع» 2.17 %.

فيما شهد السوق تراجع أسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.1 % و«الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة بلغت 2.9 % وأسهم «اكتتاب القابضة» بنسبة 2.7 %، و«الفردوس» أيضاً بنسبة 2.5 %.

سوق أبوظبي

واصل سهم «فينكس» تصدر الارتفاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث زاد السهم أمس بنسبة 23.7 % تلاه سهم «حياة للتأمين» بنسبة 3.2 % تلاها سهم «بنك رأس الخيمة» بنسبة 1.9% بينما حقق سهم «برجيل» نسبة 1.6 %.

أما على صعيد الانخفاض كان سهم «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 5.2 % تلاه سهم «بالمز الرياضية» بنسبة 3.7 % ثم سهم «انفستكورب» بنسبة 3.5 % وتراجع سهم «سوادتل» أيضاً بنسبة 3.5 %.

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