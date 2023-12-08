تعاون استراتيجي بين «ماغناتي» و«ويتشات باي» في المدفوعات بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ماغناتي»، المزود لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع «ويتشات باي»، خدمة المدفوعات عبر الأجهزة المتحركة التابعة لشركة «تنسينت القابضة».

وسيتيح هذا التعاون للتجار في دولة الإمارات قبول مدفوعات «ويتشات باي» عبر قنوات الدفع الحالية، مما يوفر للعملاء طريقة مريحة وآمنة لإجراء المدفوعات.

ويتم استخدام منصة «ويتشات باي» الرقمية على نطاق واسع حول العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من مزايا الدفع، سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت. وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز محفظتها بأفضل العروض، تتعاون «ماغناتي» مع «ويتشات باي» لتوسيع حلول الدفع الخاصة بها وتزويد التجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر.

وتعمل «ماغناتي» على دمج «ويتشات باي» بسلاسة في منظومة الدفع الحالية الخاصة بها، مما يسهل على الشركات قبول مدفوعات «ويتشات باي» عبر نقاط الدفع التي تستخدمها. وستسهم هذه الخطوة في إثراء وتسهيل تجربة التسوق والدفع للعملاء الصينيين من السياح أو المقيمين في دولة الإمارات، عبر استخدام آلية دفع معروفة ومريحة بالنسبة لهم.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: «نحرص دائماً على اكتشاف طرق مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا على كل المستويات، ومواكبة التوجهات الإقليمية، وجعل عملية الدفع أكثر بساطة وسهولة.

ويمثل تعاوننا مع «ويتشات باي» خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. وكلنا ثقة أن هذا التعاون سيزيد من مرونة عمليات الدفع، بالتزامن مع تحقيق قيمة أكبر لعملائنا، وتزويد التجار بحلول دفع متكاملة ومتطورة».

وقال جيف هو، مدير عام «ويتشات باي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «لطالما التزمت «ويتشات باي» بتقديم تجارب دفع آمنة وبسيطة للمسافرين الصينيين، ويتيح لهم هذا التعاون الاستمتاع بتجربة دفع سلسة عبر الهاتف المتحرك عند زيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا تختلف عن عمليات الدفع التي اعتادوا القيام بها في الصين».

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