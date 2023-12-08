«تريستار» تتعاقد على سفينة هجينة للتزويد بالوقود في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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وقّعت مجموعة تريستار اتفاقية مع حوض أكدنيز لبناء السفن في تركيا لبناء سفينة هجينة لتزويد السفن بالوقود في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتم تشغيل السفينة في الربع الأول من عام 2025، وسيتم وضعها في ميناء الفجيرة، المنشأة البحرية متعددة الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

وتم تصميم سفينة التزويد بالوقود بسعة 750 متراً مكعباً لإيواء مولدات الديزل كنسخة احتياطية للطاقة الكهربائية. ولن تحتوي السفينة على قمع تقليدي، كما أن المساحة المتوفرة على سطح السفينة ستحتوي على البطارية الكبيرة الموجودة على متنها. إذا تم تشغيل المولدات، فسوف تقوم بتصريف غازات المداخن تحت الماء بحيث يتم تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بشكل كبير.

وسيؤدي هذا التصميم المبتكر ومجموعة نقل الحركة الخاصة بالسفينة إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، خاصة عند مقارنتها بمحركات الديزل التقليدية. ومن خلال العمليات المخططة جيداً، من المتوقع أن تنخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 50 %.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار، خلال توقيع عقد في دبي مع متين أكباس أوغلو، مالك حوض أكدنيز لبناء السفن: «إننا نخلق فرصة أخرى لريادة التكنولوجيا الخضراء في بيئة كانت مألوفة ومثمرة بالنسبة لنا لسنوات عديدة»..

وسيتم بناء السفينة الهجينة في حوض أكدنيز لبناء السفن في أضنة، وهو أكبر حوض بناء السفن في تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من حيث المساحة والسعة، وستوفر السفينة المخازن والإمدادات للسفن المتوقفة في ميناء الفجيرة.

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