مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بفعاليات متنوعة وتخفيضات ضخمة

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق اليوم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، مهرجان التجزئة المفضل عالمياً، وبجعبته الكثير من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الضخمة، والسحوبات والجوائز الرائعة.

ويلعب المهرجان السنوي دوراً حيوياً في دعم اقتصاد المدينة، مما يساعد في ترسيخ مكانتها كعاصمة التسوق على مستوى العالم وأفضل مدينة للعيش والعمل واستقطاب الزوار. وكما هو الحال كل عام، فإن المهرجان يترك أثراً إيجابياً على قطاع الضيافة من خلال جذب الزوار من جميع أنحاء المنطقة والعالم، ويسهم كذلك في انتعاش قطاع التجزئة من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر.

ويعود المهرجان بفائدة كبيرة على العديد من القطاعات، حيث تمكن إقامة الأسواق المؤقتة طوال فترة المهرجان الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية من الوصول إلى آلاف العملاء الجدد مما يعزز روح المبادرة لديهم، بينما تتيح السحوبات المميزة والعروض الترويجية فرصاً للجميع للفوز بجوائز قيمة.

وكذلك توفير المال على مشترياتهم سواءً كان ذلك عند شراء الضروريات اليومية أو كماليات الحياة. كما أن استضافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار 38 يوماً في جميع أنحاء المدينة يُسهم بشكل كبير في جعل دبي الوجهة المفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورونها خلال موسم الأعياد، إضافة إلى المقيمين من 200 جنسية الذين يعتبرون المدينة موطناً لهم.

وبالنسبة للدورة 29 التي تستمر حتى 14 يناير 2024، فإن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، وشركاءها الاستراتيجيين، سيعملون معاً بشكل وثيق لضمان أن يقدم موسم المهرجان 38 يوماً من العروض التي لا مثيل لها، وأنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب تناول طعام استثنائية كل يوم للجميع بمختلف أنحاء المدينة.

قيمة استثنائية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعد مهرجان دبي للتسوق بمثابة فترة رائعة لأفضل ما تقدمه المدينة خلال فصل الشتاء. يجمع هذا المهرجان كل عام الناس معاً - العائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار - لخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.

وحرصنا في هذه الدورة على تقديم فرصة للجميع للاستمتاع بقيمة استثنائية وتجارب مميزة في جميع أنحاء المدينة، كجزء من التزامنا بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل واستقطاب الزوار. ونحن ممتنون لدعم شركائنا الاستراتيجيين وكونهم جزءا مهما من نجاح المهرجان».

الرعاة والشركاء

ويحظى المهرجان بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم: مجموعة الفطيم«دبي فستيفال سيتي مول»و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني«ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك».

واتصالات من e&، وماجد الفطيم«مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز«ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

اتصالات من &e

وأشار عبد الله سالم المانع، مدير عام اتصالات من &e في دبي، إلى أهمية التعاون مع كافة القطاعات للاستفادة من التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تلك القطاعات، وقال:»نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع مهرجان دبي للتسوق الذي يدخل عامه التاسع والعشرين.

حيث نحرص دائماً على توظيف دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في خدمة تطور المجتمعات التي نخدمها، بما يسهم في دعم مكانة إمارة دبي العالمية كوجهة سياحية وثقافية نابضة بالحياة. ومن منطلق التزامنا العميق بخدمة المجتمع، فإننا نسعى لتقديم تجربة استثنائية لزوار المهرجان .

وذلك من خلال «اتصالات ماركت أو تي بي»، الذي يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالأنشطة والعروض الرقمية الترفيهية والاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية في قطاع التسوق، ونتطلع إلى المساهمة في نجاح هذا الحدث من خلال تقديم عروض حصرية وخصومات كبيرة للزوار هذا العام».

دبي القابضة لإدارة الأصول

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق، دبي القابضة لإدارة الأصول:«تعد دبي نموذجاً عالمياً للاقتصاد التجريبي، ويعتبر مهرجان دبي للتسوق إحدى الفعاليات المحورية التي تشجع الناس على التفاعل مع متاجرهم وعلاماتهم التجارية المفضلة، إضافة إلى وجهات التسوق المختلفة، كما تسهم في وضع معايير جديدة لمفاهيم التسوق.

ونظراً لشراكتنا الطويلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومهرجان دبي للتسوق، فإننا نفتخر بمشاركة محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول من وجهات التجزئة بما فيها بلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وبوكس بارك في نسخة هذا العام من المهرجان. وسيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات الفريدة وتجارب التسوق الرائعة».

ميركاتو وتاون سنتر

وأعربت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا، عن سعادتها بموسم جديد من المهرجان، قائلة:«تعتبر دبي أهم وجهات التسوق عالمياً كونها تزدهر باستمرار عاماً بعد عام بالعديد من فعاليات التسوق والترفيه التي تستقطب العائلة والأطفال معاً.

يشارك ميركاتو وتاون سنتر هذا العام في المهرجان بمجموعة مميزة من عروض الترفيه والصفقات والتخفيضات الكبيرة، إضافة إلى الجوائز الكبرى التي تحمل في جعبتها المرح والتسلية معاً لتقديم تجربة تسوق لا تنسى للسياح والمقيمين على حد سواء.

ويعد المهرجان أحد أكبر مهرجانات التسوق وأكثرها شهرة عالميا وعاملاً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد لمراكز التسوق إذ يجذب ملايين الزوار سنوياً، ونتطلع من خلال مشاركتنا لتقديم كل ما هو مميز لنسطر عاماً آخر لنجاح المهرجان».

الفطيم العقارية

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الإمارات لدى الفطيم العقارية: نقدم في مهرجان دبي للتسوق هذا العام عرض بو باترول، وهو أحد أبرز أنشطة الترفيه في دبي فستيفال سيتي مول. وبين 12 إلى 28 يناير 2024، يحظى الأطفال بفرصة المشاركة في العديد من الأنشطة في فستيفال باي، من بينها عرض بو باترول وبرج المراقبة والمتاهة في خليج المغامرة.

إضافة إلى الأنشطة الرقمية المبتكرة، مثل سي باترولر ولعبة ترامبولين في الواقع المعزز. كما ندعو الجميع للاستمتاع بالأجواء المميزة في باي باي سوشال، المساحة الحيوية التي تضم سوقاً للمأكولات ومجموعة من أكشاك الألعاب والفعاليات الفنية والثقافية المميزة».

الرستماني للسيارات

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: تفخر العربية للسيارات بشراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في النجاح الذي يحققه المهرجان عاماً تلو الآخر.

ومن خلال هذه الشراكة فإننا نؤكد على التزامنا بدعم مبادرات دبي المتميزة، والتي تعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وانطلاقاً من كوننا الشريك الرسمي للسيارات في المهرجان؛ نحرص على تعزيز قطاعي التجزئة والسيارات، وتنشيط حركة السياحة مع العمل على ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية فريدة في مجال التسوق.

كما سنعمل بالتعاون مع المؤسسة على توفير تجارب استثنائية من شأنها أن تثري فعاليات المهرجان. ونحن ملتزمون من خلال هذه الجهود والشراكات بالحفاظ على إرث مجموعة عبد الواحد الرستماني وحضورها الفاعل في الأسواق المحلية والإقليمية».

آي ديلز

وأضاف جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز: نسعد بالاجتماع مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مرة أخرى في الدورة 29 لمهرجان دبي للتسوق. لقد كان المهرجان منذ فترة طويلة هو الموسم الأبرز للسحوبات والعروض الترويجية في المنطقة، وهذا العام ليس مختلفاً.

وبالتعاون مع المؤسسة، قمنا بالتخطيط للعديد من السحوبات المثيرة هذا العام. وستظل آي ديلز أيضاً نقطة البيع الرقمية الحصرية لسحوبات نيسان الكبرى ضمن المهرجان، مما يسمح للعملاء من جميع أنحاء العالم بالمشاركة. وستنطلق أيضاً مجموعة من الحملات الأخرى بجوائز مثيرة خلال المهرجان مثل شقة في دبي، وسيارة رياضية ومليون درهم نقداً».

«ميريكس للاستثمار»

وقالت ليزيل فيتوسي، مديرة التسويق في «ميريكس للاستثمار»: يُسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع مهرجان دبي للتسوق 2023 ـ 2024. من المتوقع أن يُذهل «ذا بييتش» في «جي بي آر» زواره بعروض الطائرات من دون طيار المدهشة والألعاب النارية التي سترسم منظراً ساحراً في السماء.

كما سيستمتع الزوار في «سيتي ووك» بترفيه موضوعه «الموسيقى عبر العصور» والذي سيُقدم مزيجاً نابضاً بالحياة من الموسيقى الحية وعروض الرقص. ويسلط هذا التعاون الضوء على جهودنا المبذولة باستمرار لتقديم تجارب استثنائية تُحاكي ديناميكية دبي والتزامنا بالابتكار والترفيه.

جمبو

وقال فيكاس تشادها، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو: «باعتبارنا شركة تعتمد وتركز على العملاء، فإننا نتطلع دائماً إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائنا، ومنحهم شيئاً مقابل ولائهم؛ يوفر مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية للقيام بالأمرين معاً. وفي هذا العام أيضاً، باعتبار جمبو شريكاً طويل الأمد لمهرجان دبي للتسوق، ستقدم جمبو للعملاء فرصاً مذهلة للفوز بجوائز كبيرة».

طيران الإمارات

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية (منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى): «طيران الإمارات ودبي تجمعان العالم معاً بصورة لا مثيل لها. وقد استعدت دبي لحدث ضخم آخر مع مهرجان دبي للتسوق. كما تتأهب طيران الإمارات لجلب الزوار من مختلف أنحاء العالم، لتجربة واحد من أكبر الأحداث التي تشهدها المدينة.

ونتطلع إلى دورة رائعة وناجحة أخرى من مهرجان دبي للتسوق، حيث يلتقي الفن بالثقافة تحت مظلة الترفيه، وتقدم مئات العلامات التجارية العالمية والمحلية عروضاً وأسعاراً جذابة على أحدث وأشهر منتجاتها وخدماتها».

إينوك

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من دورنا كشريك استراتيجي للمهرجان، نفخر في مجموعة اينوك برعاية مهرجان دبي للتسوق منذ بدايته في عام 1996، ونحرص كل عام على تزويد عملائنا من المقيمين والزوار بعروض استثنائية تتخطى توقعاتهم.

وخلال دورة العام 2024، ولأول مرة على الإطلاق، يمكن لعملاء اينوك و«أوتوبرو» و«زووم» في كافة أرجاء الدولة الاستفادة من عروضنا السنوية والمشاركة فيها، الأمر الذي ينسجم مع خططنا الرامية إلى إثراء تجربة العملاء وتطويرها. ومن المنتظر أن تشهد الدورة الـ29 للمهرجان إطلاق اينوك عروضاً مذهلة تمنح العملاء مزيداً من الجوائز القيمة عبر كافة المنافذ التابعة للمجموعة بما في ذلك «أوتوبرو» و«زووم».

ماجد الفطيم العقارية

وقال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: «تفتخر ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لإنشاء تجارب ديناميكية وغامرة للسكان والزائرين من جميع أنحاء العالم خلال مهرجان دبي للتسوق 2023 ـ 2024.

ولا يقتصر التزامنا بهذه الفعالية المميزة على توفير عروض خلال المهرجان، إذ نسعى إلى المساهمة في قطاعَي السياحة والتجزئة المتناميين في الإمارة وإثرائهما، بهدف توفير لحظات وتجارب لا تُنسى في مراكز التسوق التابعة لنا».

مليون درهم جوائز حملة «تسوق. أدر واربح»



أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملتها الترويجية «تسوق. أدر واربح» خلال مهرجان دبي للتسوق. حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. تستمر الحملة الترويجية ابتداءً من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 بمشاركة 21 مركزاً تجارياً.

وعند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. خلال السحوبات سيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة «دولاب الحظ» على المنصة الرئيسية لسحوبات مهرجان دبي للتسوق وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة 10.000، 15.000، 20.000، 25.000، 30.000، 40.000 درهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء السحوبات الأسبوعية في تواريخ 17 و24 و31 ديسمبر 2023، و7 و14 يناير 2024، مما يضيف جواً من الترقب والحماس إلى كل أسبوع خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «بدخولنا إلى عام جديد، نتطلع إلى مكافأة زبائننا الكرام على دعمهم المستمر. يسرنا بشكل كبير تعزيز تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز نقدية كبرى. نحن متحمسون لرؤية الفرح والسعادة على وجوه الفائزين المحظوظين أثناء تجربة دولاب الحظ واستلامهم للجوائز».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 21 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، برجمان، باي أفينيو مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، مارينا سكيب مول، موتور سيتي مول، مركز مدن المجتمعي، ند الحمر مول، الريف مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال.

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