سعود بن صقر: فرص لتعزيز التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وفرص تعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات جديدة تدعم التبادل التجاري والاستثماري القائمة بين الجانبين وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في العديد من المجالات نحو مزيد من النمو والازدهار.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من ملتقى الوفد التجاري البريطاني الذي يزور الدولة حالياً مع رؤساء ومديري الجهات الحكومية وممثلي الشركات العاملة بالإمارة في فندق ومنتجع دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان برأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق بين حكومة رأس الخيمة ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية التي تدعم جهود الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال وتعزز من نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بزيارة الوفد البريطاني متمنياً التوفيق والنجاح لهذه الزيارة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين في العديد من المجالات، وأن تسهم هذه الزيارات الاقتصادية بمزيد من الشراكة التجارية والاستثمارية المثمرة وتحفز التبادل المعرفي والعمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء الذي حضره أوليفر كريستيان القنصل العام البريطاني لدى الدولة يرافقه عدد من مسؤولي البعثة التجارية في السفارة البريطانية وممثلي الشركات البريطانية بعلاقات التعاون مع المملكة المتحدة لا سيما الاقتصادية والتجارية التي تشهد نمواً متواصلاً في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة تدعم النمو المستدام.

من جانبه أعرب القنصل العام البريطاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على استضافة إمارة رأس الخيمة لهذا الملتقى التجاري ما يعزز من العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاق أوسع للتعاون بين إمارة رأس الخيمة وقطاع الأعمال في المملكة المتحدة.

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