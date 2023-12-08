معهد حوكمة يحتفي بالخريجين

المصدر: دبي - البيان

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احتفل معهد حوكمة بالخريجين الجدد، خلال حفل اعتماد خاص أقيم في مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة العالمية لحوكمة الشركات بدبي، وقام خليفة الشحي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي بتسليم الشهادات للمتخصصين.

وأعرب الشحي عن خالص تهانيه للخريجين، مؤكداً أهمية دورهم كأمناء لمجلس إدارات الشركة، وقال: «نحن فخورون بالشراكة مع معهد حوكمة في ورشة عمل سكرتير مجلس إدارة الشركة، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتمكين أمناء سر الشركة، وضمان أنهم مجهزون لدعم التميز في الحوكمة في مجالس الإدارة»، وشدد على أن حوكمة الشركات ليست مجرد ممارسة، بل هي أمر حيوي، والقوة الدافعة للتقدم في منطقتنا.

وتابع: «تؤكد الشراكة بين سوق دبي المالي والمعهد الالتزام برعاية مجموعة من المتخصصين في الحوكمة ذوي المهارات العالية ، وتعد ورشة العمل جزءاً لا يتجزأ من هذا التعاون».

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