جمارك دبي تحصل على «زمالة فخرية» عالمية من منظمة الأفكار البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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استطاعت جمارك دبي ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأفكار البريطانية في منظومة الابتكار المؤسسي، من خلال حصول الدائرة على جائزة (الزمالة الفخرية) كأول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على هذه الجائزة، منذ تأسيس المنظمة في 1987.

وقد تسلم الجائزة حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار التابع لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الحفل الختامي لمؤتمر منظمة الأفكار البريطانية من أندي بيدوس مؤسس منظمة الأفكار البريطانية، وستورت ليويس الرئيس التنفيذي للمنظمة.

وفازت الدائرة بالمركز الأول في اعتماد مؤشر التصنيف البلاتيني الـ14 بين المشاركين في المؤتمر والجائزة من خارج المملكة المتحدة، حيث حصلت على هذا التصنيف بالدرجة الكاملة 100% للعام الرابع عشر على التوالي واستلم الاعتماد وفد جمارك دبي المشارك في المؤتمر، والحفل الختامي لتوزيع الجوائز، وضم المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني، وخالد المؤذن مدير أول تفتيش بمبنى المطار 2 في إدارة عمليات المسافرين، ومن مركز الابتكار حسين الفردان، وخالد الزرعوني.

جائزة

وحصلت الدائرة على جائزة المركز الأول لابتكار 2023 عن فئة التصميم عن ابتكار (الحقيبة الذكية الخاصة بحماية المقتنيات الثمينة في مطارات دبي) لفريق عمل إدارة عمليات المسافرين، الذي يضم إبراهيم الكمالي مدير الإدارة، فلاح السماك مدير مبنى المطار2، وخالد المؤذن، وميثاء خلف المري خبير تميز مؤسسي.

ونالت الدائرة جائزة المركز الثاني لابتكار العام 2023 عن فئة الابتكار، التي تعد من أهم جوائز الأفكار البريطانية، عن ابتكار (جهاز التفتيش العملاق الخاص بالمركبات الكبيرة) لفريق عمل إدارة الدعم الفني، الذي يضم المهندس عادل السويدي، وخالد الشامسي مدير قسم الخدمات الفنية والتطوير.

و شارك وفد الجمارك ممثلاً في حسين الفردان بجلسة مع رواد الاعتماد من داخل وخارج المملكة المتحدة عن قصة التصنيف البلاتيني الأول للجمارك في 2010.

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