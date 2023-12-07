مليون درهم جوائز حملة «تسوق. أدر واربح» بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملتها الترويجية «تسوق. أدر واربح» خلال مهرجان دبي للتسوق. حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. تستمر الحملة الترويجية ابتداءً من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 بمشاركة 21 مركزاً تجارياً.

عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. خلال السحوبات سيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة «دولاب الحظ» على المنصة الرئيسية لسحوبات مهرجان دبي للتسوق وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة 10.000، 15.000، 20.000، 25.000، 30.000، 40.000 درهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء السحوبات الأسبوعية في تواريخ 17 و24 و31 ديسمبر 2023، و7 و14 يناير 2024، مما يضيف جواً من الترقب والحماس إلى كل أسبوع خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «بدخولنا إلى عام جديد، نتطلع إلى مكافأة زبائننا الكرام على دعمهم المستمر. يسرنا بشكل كبير تعزيز تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز نقدية كبرى. نحن متحمسون لرؤية الفرح والسعادة على وجوه الفائزين المحظوظين أثناء تجربة دولاب الحظ واستلامهم للجوائز».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 21 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، برجمان، باي أفينيو مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، مارينا سكيب مول، موتور سيتي مول، مركز مدن المجتمعي، ند الحمر مول، الريف مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال.

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