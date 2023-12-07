«سبينس» تسعى لتحقيق الحياد المناخي في عملياتها بحلول عام 2040

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت علامة «سبينس»، أحد متاجر السوبرماركت البارزة في بيع المواد الغذائية الطازجة في الإمارات، عن إطلاق استراتيجيتها للاستدامة تحت شعار «معاً أفضل 2030»، والتي تحدد مسار الشركة لتغدو أكثر استدامة، معلنة التزامها بتحقيق الحياد المناخي في عملياتنا بحلول عام 2040.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في سبينس: «نفخر بإطلاق استراتيجيتنا للاستدامة «معاً أفضل 2030»، والتي تشكل دليلاً ملموساً لالتزامنا بالممارسات التجارية المستدامة. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات وتزامناً مع استضافتها مؤتمر الأطراف COP28، وبالتالي فما من وقت أفضل لمضاعفة التزامنا بمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة في قطاعنا».

وأضاف كومار: «تعكس استراتيجية (معاً أفضل 2030) إيماننا بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات في بناء مستقبل مستدام. وتشكل هذه الاستراتيجية محطة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر مرونة، نتصور فيها عالماً تجتمع فيه الجودة الممتازة، ومصادر التوريد الأخلاقية، وحماية البيئة، والمشاركة المجتمعية في آن معاً. ويسرنا في هذه اللحظة الحاسمة كذلك أن نعلن عن التزامنا بتحقيق الحياد المناخي في عملياتنا بحلول عام 2040».

وتنسجم استراتيجية «معاً أفضل 2030» مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، و«الحياة تحت الماء»، و«العمل اللائق والنمو الاقتصادي»، و«القضاء على الجوع»، و«العمل المناخي».

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