شنايدر إلكتريك وLMD توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية في دبي ومصر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، وشركة LMD الرائدة في مجال العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة في الإمارات ومصر. تشمل الاتفاقية مشروعي Stei8ht و One Ninety في مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD في دبي، لتنفيذ حلول المباني الذكية وبرمجيات أڤيڤا (AVEVA)، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة في المشروعات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) في دبي بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD، وحمد العبار الشريك المدير لشركة LMD UAE.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شنايدر إلكتريك بتزويد مشروعات شركة LMD UAE وLMD Egypt بحلولها المتكاملة لإدارة المباني الذكية كجزء من حرصها الدائم علي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الحلول مركز العمليات الموحد من أڤيڤا، الذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكل العمليات باستخدام نموذج إدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد بالإضافة إلى إدارة استهلاك المياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره ليشمل عدداً أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها. كما ستقوم شنايدر إلكتريك بتوفير لوحات الجهد المتوسط، ووحدات الربط الحلقية، ونظام إدارة المباني، وأنظمة منع انقطاع التيار، ومفاتيح النقل الأوتوماتيكي ASCO ATS، ونظام SCADA لإدارة الطاقة والتحكم لمختلف المشروعات.

وقال سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: «التوسع في تبني حلول الاستدامة، هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات شنايدر إلكتريك على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء، ونحن على ثقة أن حلولنا المتكاملة في إدارة مباني المستقبل ستساعد شركة LMD، على تطبيق مفهوم المدينة الذكية في مشروعاتها بدبي وأيضاً بمشروعيها في مصر Stei8ht وOne Ninety، لتحقيق هدفنا المشترك وهو تعزيز الاستدامة والعمل من أجل عالم ذي مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا».

وقالت أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة: «الشراكة هي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع في منطقة دول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع كل الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. إن شراكتنا مع شركة LMD تجسد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، حيث نسعى إلى تقديم حلول متطورة لتوفير الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة».

وقال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD: «ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة في مشاريعنا المختلفة في LMD Egypt وLMD UAE، بما في ذلك مشروعي One Ninety وهو مشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصري للفلل السكنية، ومشاريعنا في الإمارات. نحن متحمسون للتعاون مع الشركات الدولية، حيث تحقق شراكتنا مع شنايدر إلكتريك، الرائدة عالمياً في إدارة الطاقة والتحكم الآلي رضى كبيراً. نحن نثق في أن حلول شنايدر إلكتريك المستدامة المتقدمة ستساعدنا في تحقيق هدفنا في تعزيز السلامة والراحة والاستدامة لعملائنا. وتعهدنا بدمج هذه المثل الأيديولوجية في مشاريعنا يعكس إخلاصنا للحفاظ على البيئة ورفع جودة الحياة للسكان».

وأكد سلطان الدور الحيوي الذي ستلعبه المدن الذكية في تشكيل مستقبل قطاع العقارات.

وأكد حمد العبار، الشريك المدير لشركة LMD UAE، أهمية الاتفاقية كجزء من اهتمام الشركة الكبير لتطبيق عناصر الاستدامة في مشاريعها، وأعرب قائلاً: «نحن سعداء بالتعاون مع شنايدر بهدف تعزيز جهود LMD UAE في تطوير مشاريع متوافقة مع اتجاهات التنمية المستدامة العالمية وحفظ البيئة. يهدف هذا التعاون إلى تطوير استراتيجيات تعزز الحلول السكنية الفعالة، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبر مشاريعنا من أجل بيئة مستدامة. تشمل الشراكة مجموعة مشاريع LMD UAE، مثل Boutique XII، وMarina Living، وBoutique 23. بالإضافة إلى ذلك، يشمل اتفاق الشراكة مشروعين من مشاريع LMD Egypt – One Ninety وStei8ht – واللذين يعتبران أمثلة حقيقية على المجتمعات الحضرية المتكاملة التي نفذت بنجاح عناصر الاستدامة الأساسية».

يبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع (One Ninety) 42 مليار جنيه مصري، ويشغل مساحة شاسعة تبلغ 344.315 متر مربع. يتميز المشروع بموقع استراتيجي عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري، حيث يتميز بتصاميمه الفريدة والمرافق والخدمات التي تضمن أقصى مستويات الرفاهية والتطوير للمقيمين والزوار على حد سواء. ويتضمن المشروع منطقة W Residences Cairo التي تديرها ماريوت إنترناشونال، وتقدم منطقة سكنية فندقية فريدة إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفنية والثقافية. يذكر أن One Ninety يضم أول منطقة للتصميم في مصر (CDD)، ويضم فنادق عالمية مثل W Cairo و Aloft Hotel. المشروع يخضع لإدارة كاملة من قبل «Hill International». وعلاوة على ذلك، يتمتع Stei8ht، المجتمع الحصري للفلل السكنية الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع تحت إشراف LMD Egypt، بموقع استراتيجي في القاهرة الجديدة. يسعى هذا المشروع إلى دمج عناصر الحياة المعاصرة، مع وجود أكثر من 2000 وحدة سكنية، ومركز تجاري وإداري شامل، بالإضافة إلى معارض متنوعة ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء خلابة.

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