150 عاماً من الإبداع، ومسيرة النجاح مستمرة: "كوهلر" تفتتح صالتها الجديدة الفخمة والضخمة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتميّز شركة "كوهلر" Kohler التي تأسست في العام 1873، بكونها رائدة في صياغة أجيالٍ متتالية من الابتكارات التي قلبت المفاهيم السائدة في مجال المساحات المخصصة للمطابخ والحمّامات والمنتجات الخاصة بالطاقة، وارتقت بتجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الجولف العالمية، وهذا ليس أمراً مستغرباً، لأنّ لإبداع والتصميم المتطوّر يشكلان القلب النابض لهذه العلامة التجارية العالمية، ويختصران مهمّتها في جعل حياة الناس أكثر سهولةً وتطوّراً.

اليوم، وبكل فخر، أعلنت Kitchen & Bath Gallery، الشريك الموزّع لشركة Kohler في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أمدٍ طويل، عن الافتتاح الكبير لصالة عرض "كوهلر" الجديدة في أبوظبي، حيث ستكون مجموعة منتجات Kohler المميّزة بتصاميمها المذهلة والملهمة حاضرةً بقوّة، بدءاً من منتجات Artist Editions الشهيرة، مروراً بالألوان الرائعة، وصولاً إلى التشطيبات المبتكرة؛ كما ستكون السيدة "لورا كوهلر"، الرئيس التنفيذي للاستدامة والتنوّع والشمولية في شركة Kohler، حاضرةً شخصياً لتفتتح صالة العرض الجديدة. تتولّى السيدة "لورا" إدارة عملية التطوير والتكامل والتنوّع والمساواة والشمولية في الشركة، إلى جانب دورها في تعزيز ثقافة الابتكار التي تشمل مختلف جوانب ومراحل وتجارب العمل في Kohler. وبالإضافة إلى ذلك، تدير السيدة "لورا" مختبر النفايات التابع لشركة Kohler، وبرامج الابتكار من أجل الخير وتوفير المياه للجميع، وتتولّى مسؤولية الإشراف على برامج الإشراف، ومنها برنامج الفنون/ الصناعة الشهير على المستوى العالمي، ولقد أبدت حماسةً ملفتة للتعاون والتفاعل العمليّ مع مصمّمي الديكور الداخلي الروّاد والشباب في أبوظبي.

تشكل صالة عرض "كوهلر" الجديدة في أبوظبي شهادةً ساطعة على الالتزام الراسخ من هذه العلامة التجارية العالمية تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة، ولقد جرى تصميمها لتلبّي التفاصيل الدقيقة التي تهمّ المستهلكين المحلّيين، الراغبين في تنوّع التصاميم، والساعين إلى الاستمتاع بنمط حياة مبتكر وراقٍ. ويُعتبر افتتاح الصالة الجديدة بمثابة احتفاليةٍ مثالية بـ 150 عاماً من التميّز لشركة Kohler، مع تقديم تجارب فريدة من نوعها في أكثر من مجال. تنفرد صالة العرض الجديدة بتصميمها الذي يتيح للعاملين في مجال الديكور الداخلي ابتكار تصاميمهم الخاصة، وتشكيل عالمٍ مفتوحٍ على الأفكار الرائدة التي تواكب أسلوب الحياة العصرية. تتلاقى شركتا Kohler وKitchen & Bath Gallery بشكلٍ وثيق على أهمية نسج علاقاتٍ أكثر ترابطاً مع أهل الاختصاص والعاملين في مجال التصميم المعماري والداخلي في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال السيد جوزيف تلج، الشريك الإداري في Kitchen & Bath Gallery: "نتشارك مع Kohler الالتزام بمفاهيم الإبداع والابتكار، والقناعة بأنه يمكننا معاً خلق مستقبلٍ أفضل لعملائنا، وللعالم من حولنا".

تعرض Kohler مجموعةً واسعة من تصاميمها المميّزة في صالة العرض الجديدة، حيث يحضر تراثها في التصاميم المبتكرة والألوان الرائدة، من خلال منتجاتٍ كفيلة بخدمة وإرضاء أبناء المجتمعات المتنوّعة الذين تحتضنهم العاصمة الإماراتية، بدءاً من الاتجاهات المحلّية وصولاً إلى الخيارات العالمية، ومن الأمثلة على ذلك "محطة ريفليت وودو" الملائمة للتقاليد والطقوس الإسلامية، وهي أوّل خزانة مغسلة مزوّدة بفتحةٍ مدمجة تتيح غسل القدمين بسهولة، ما يشكل ابتكاراً عملياً رقميّاً يواكب الحاجة العالمية إلى وضع تصوّر جديد لعادات الاستحمام والغسل، باعتبارها عاملاً محفّزاً على تجديد النشاط والاهتمام بالرعاية الصحية الذاتية.

تزامن افتتاح صالة العرض الجديدة مع ذكرى تأسيس "كوهلر" الـ 150، ما أضفى على هذه المناسبة المزيد من التألّق، ورسم خطوةً إضافية إلى الأمام، مع تأكيد الالتزام بهذا الإرث للـ 150 سنة المقبلة. من خلال مواكبتها الاتجاهات السائدة والتطورات والمتغيّرات ورغبات وتطلّعات المستهلكين ومواصلتها التطوير، كرّست Kohler معالم بارزة في كل مرحلة من تاريخها الحافل بالنجاحات والابتكارات، وستواصل مسارها هذا من خلال مجموعات منتجاتها المتعدّدة والعملية والمثالية. باختصار، يشكل افتتاح الصالة الجديدة احتفاليةً مثالية بالنجاح الدائم والمتجدّد لمجموعات Kohler المتميزة.

حول "كوهلر":

تأسست شركة Kohler في العام 1873، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصميم وابتكار وتصنيع المنتجات الخاصة بالمطابخ والحمّامات والخزائن الفاخرة والبلاط وأدوات الإنارة والمحرّكات ومولّدات الطاقة وحلول الطاقة النظيفة؛ وهي المالك/المشغّل لوجهتين للضيافة من فئة "خمس نجوم"، إلى جانب منتجعات الجولف في كوهلر، ويسكنسن، وسانت أندروز في اسكتلندا. استضاف ملعب Kohler's Whistling Straits للجولف بطولة "كأس رايدر" الثالثة والأربعين في العام 2021، كما تقوم الشركة بتطوير حلولٍ لقضايا عالميّة ملحّة، مثل المياه النظيفة وحلول الصرف الصحيّ، والمساهمة في تحسين حياة أبناء المجتمعات المحرومة، من الأجيال الحالية والمستقبلية، في جميع أنحاء العالم.

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