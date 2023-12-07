مركز دبي التجاري يستضيف «دوموتكس الشرق الأوسط» في أبريل المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «دويتشه ميسي»، الشركة المُنظّمة لمعرض دوموتكس؛ أحد أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً في صناعة السجاد وأغطية الأرضيات، اتفاقية تعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لتنظيم معرض دوموتكس الشرق الأوسط في دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل، في خطوة تؤكد على طموحات وخطط الشركة للتوسع وتطوير أعمالها، حيث سينضم معرض دوموتكس الشرق الأوسط في دبي إلى نسخ دوموتكس الرئيسية الأخرى في مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

ويعتبر مركز دبي التجاري العالمي أحد أكبر وأهم مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالإضافة إلى ريادته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فقد أثبت مكانته ودوره الكبير، وخاصةً بعد التعافي من جائحة كورونا، كمحفز رائد ورئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، وذلك من خلال تنظيم واستضافة مجموعة مميّزة من المعارض والمؤتمرات الكبرى الرائدة في مختلف القطاعات.

وتنظم «دويتشه ميسي» أكثر من 150 معرضاً وفعالية تجارية في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم. ويُعد تنظيم معرض دوموتكس في منطقة الشرق الأوسط جزءاً من خطط التوسع العالمية الإستراتيجية للشركة. كما تلبي نسخة دبي الطلب طويل الأمد على منصة عرض سنوية ذات موقع استراتيجي في المنطقة.

وقالت سونيا ويديل كاستيلانو، المدير العالمي لفعاليات معرض دوموتكس العالمية: «تشهد قطاعات البناء والتطوير العقاري والديكور الداخلي في الشرق الأوسط نمواًمستمراً مما يزيد من الطلب على السجاد وأغطية الأرضيات بشكل كبير، حيث تبرز الحاجة الملحّة لزيادة الحصة السوقية لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط». واستناداً إلى حجم المبيعات الذي وصل إلى 8.6 مليار دولار في عام 2022، فإنه من المتوقع أن يصل سوق السجاد وأغطية الأرضيات في الشرق الأوسط إلى حوالي 14.55 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2%.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي:«يُسعدنا استضافة معرض دوموتكس الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي. ولا شك أن اختيار إمارة دبي لاستضافة هذا الحدثالكبير يؤكّد على مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد للأعمال، كما يؤكّد أيضاً على المكانة المميّزة لمركز دبي التجاري العالمي كمحفّز لنمو وتطوير الأعمال. وسيعمل هذا الحدث المرموق على تعزيز أجندة فعالياتنا المتنوعة لعام 2024 والتيستستقطب أكثر الأحداث البارزة والمرموقة في المنطقة وخارجها. ونحن ملتزمون بتقديم كامل الدعم للمنظّمين وتوفير جميع الإمكانات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة في مركزنا عالمي المستوى. ونتطلع قُدماً لتعاون مثمر مع دويتشه ميسي.»

وباعتبارها مركزاً للأعمال والسياحة، تُمثّل دبي الوجهة المثالية لاستضافة معرض دوموتكس الشرق الأوسط، حيث تشتهر بتنوّع فعالياتها وأنشطتها، وتتميّز ببنية تحتية استثنائية للأعمال والتجارة، ومطار يربط العالم ببعضه البعض، فضلاً عن وسائل النقل العامة والخاصة، مما يضمن للعارضين والزوار وصولاً سهلاً ومريحاً إلى مكان المعرض.

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