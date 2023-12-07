«الاقتصاد» و«التطوير الحكومي» يحتفيان غداً بالدفعة الأولى لمبادرة 100 شركة من المستقبل

المصدر: وام

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تحتفي مبادرة 100 شركة من المستقبل، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، غدا الجمعة، بالدفعة الأولى للشركات المصنفة ضمن 100 شركة من المستقبل، في حفل يقام بمتحف المستقبل، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وتسلط المبادرة الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما تحتفي بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

وترسخ مبادرة 100 شركة من المستقبل مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية عصرية لمساعدة رواد الأعمال على التوسع والانطلاق إلى العالمية.

وتمكنت المبادرة من استقطاب 26 شريكاً من المؤسسات الحكومية والمحلية والشركات العالمية، حيث توفر هذه الشركات مميزات تنافسية وحوافز وتسهيلات لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وتوسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية، وتطوير شبكة علاقاتها بما يفتح لها آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر.

وتضم الشراكات الاستراتيجية؛ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات "مجرى"، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة "إف تي آي للاستشارات.

وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومنصة أبوظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة MEVP، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات 6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.

وكانت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل أطلقا مبادرة 100 شركة من المستقبل العام الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للمستقبل، لتعزيز موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.

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