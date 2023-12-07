تعاونية الاتحاد تخفض أسعار 3 آلاف سلعة بنسب تصل إلى 60%

المصدر: دبي - البيان

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أكدت تعاونية الاتحاد أنها ستطلق في شهر ديسمبر عدداً من الحملات الترويجية التي تشمل حسوماً تصل نسبتها إلى 60% على 3 آلاف سلعة مختارة في جميع فروع التعاونية المنتشرة في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي، لافتة إلى أن أولى حملات التخفيضات بدأت منذ اليوم الأول من الشهر الجاري تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ52، ضمن أهدافها لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وبينت أن لديها خططاً شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وجميعها تتماشى مع المواسم المختلفة، فتسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على حسوم تلبي احتياجات أفراد المجتمع في كل شهر، مشيرة إلى أن حملة شهر ديسمبر واسعة ومتنوعة، فتشمل حسوماً عدة وتركز على منتجات فصل الشتاء والتخييم، إضافة إلى التخفيضات على السلع الاستهلاكية والغذائية وغير الغذائية المختارة، وذلك حتى تعم الفائدة الجميع.

وتابعت إن حملة شهر ديسمبر تشمل حسوماً على العديد من المنتجات ومنها المجمدات، واللحوم، والدجاج، ومستلزمات الشواء والحدائق، إضافة إلى اشتمالها على أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان والحلويات والبهارات والأرز والزيت والعطور وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

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