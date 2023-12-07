«سيريوس القابضة» تدعم التحول الرقمي في فيتنام

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «سيريوس العالمية القابضة»؛ إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها بشكل رسمي مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للتحول الرقمي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، لاستكشاف فرص التحول الرقمي والعمل على استثمارها. وتؤكد هذه المذكرة توجه الطرفين والتزامهما بالعمل نحو دفع عجلة التقدم التكنولوجي والرقمنة.

بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لتحقيق المصلحة المتبادلة وتطوير التعاون المشترك.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال حفل أقيم في الإمارات، إلى بناء منصة للحوار المشترك وتقييم مجالات التعاون الثنائي المحتملة للتحول الرقمي، وذلك بهدف تطوير نماذج تجارية وتقنية عالية الكفاءة والجودة لتقديم خدمات حكومية مميزة في العديد من المجالات، بما فيها البلوك تشين الوطنية والتوأمة الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات مشاركة المواطنين وتفاعلهم والارتقاء بنظام الرعاية الصحية.

وقال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي للشركة: يأتي هذا التعاون ليؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التغيير الإيجابي، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير المشهد الرقمي في فيتنام. وتركز «سيريوس» على تُسخير التقنيات الحديثة لتحقيق تقدم يضع الإنسان في محور الاهتمام.

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