ماجد الفطيم تطلق تحدياً مجتمعياً لتمكين المهارات الشابة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت ماجد الفطيم للتطوير، عن الفائزين في مبادرة مجتمعية أطلقتها بالتعاون مع جامعة زايد، وضعت أمام طلاب الجامعة تحدياً إبداعياً لتحويل واجهة مبنى «ايماجين هب»، الذي يقع ضمن المشروع العقاري الرائد «تلال الغاف».

وانطوى التحدي الذي يقوم على الاختيار بين مفهومين مختلفين تحت عنوان «الابتكار»، على تكليف طلاب جامعة زايد بتصميم لوحة جدارية لتزيين الجزء الخارجي من «ايماجين هب»، منصة الإبداع والتخيل في المجمع السكني الرائد. وسيتم وضع هذه اللوحة الجدارية على حائط مواجه لحي «إيلان تاون هاوس»، الذي تم افتتاحه رسمياً في أوائل عام 2023، والذي يمثل المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع تلال الغاف. وتشكل هذه الجدارية عاملاً محورياً لإلهام وإسعاد سكان المجمع وزواره.

وأقيمت المسابقة في جامعة زايد خلال فصل الخريف، وتضمنت ورش عمل افتراضية لدعم الطلاب في مرحلة التفكير بالتصميم. وتمت دعوة المتأهلين الخمسة الأوائل من الطلاب المشاركين لتقديم مشاركاتهم ومقترحاتهم في حفل توزيع جوائز أقيم بمبنى «ايماجين هب»، بتلال الغاف.

وفازت عائشة دهام بالمركز الأول، مع جائزة تتضمن تعاونها مع فريق متخصص لتنفيذ تصميمها الإبداعي على واجهة المبنى، بينما فازت هبة الهاشمي وريم خالد بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

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