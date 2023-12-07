تقرير لمجلس سيدات أعمال دبي يبحث فرص وتحديات التقنيات المالية

المصدر: دبي- البيان

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أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً مفصلاً حول النقاشات التي جرت مؤخراً في ثاني فعاليات مبادرة طاولات النقاش المستديرة المختصة بالقطاعات الاقتصادية.

حيث استعرض التقرير الفرص والتحديات وآفاق النمو للنساء في قطاع التمويل والخدمات المالية، والمشهد الحالي لقطاع التقنيات المالية في الدولة، بالإضافة إلى دور المرأة في مواجهة هذه التحديات وصناعة مستقبل التقنيات المالية.

وتضمن التقرير استعراضاً لواقع القطاع والفرص والتحديات، حيث يمر القطاع بموجة تحولية تشمل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية وتقنيات البلوك تشين.

وذكر التقرير أن المشاركين بالجلسة أشادوا بالتحول الذكي والحاجة إلى حوكمة رشيدة تعزز الأمان في المعاملات الرقمية، مؤكدين أن اتجاهات التقنيات المالية لا يجب أن تركز فقط على الجانب المالي، بل عليها أن تتوسع لتشمل تأثيراتها على إدارة البصمة الكربونية، مع توقعات بارتفاع بنسبة 20% في النشاطات الرقمية مما يعكس التحول نحو الاقتصاد اللانقدي.

وسلط التقرير الضوء على جانب مهم من النقاشات التي جرت خلال الجلسة وأبرزها التمثيل المتدني للمرأة في قطاع التقنيات المالية، مما يظهر الحاجة إلى المزيد من الاندماج الاجتماعي بين الجنسين، وخصوصاً في المناصب العليا والرفيعة.

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