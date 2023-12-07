«دو» تتوسع في تركيب حلول وأنظمة الطاقة الشمسية على أبراج شبكة «المتحرك»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس توسعها في تركيب حلول وأنظمة ألواح الطاقة الشمسية على أبراج شبكة الهاتف المتحرك.

وتسهم الحلول المبتكرة التي نفذتها الشركة في معالجة التحدي المتمثل في المساحة المحدودة المتوفرة في مواقع أبراج شبكة الهاتف المتحرك، وذلك من خلال تركيب الألواح الشمسية على الأبراج أحادية القطب، الأمر الذي يدعم التحول نحو اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية النظيفة عبر مئات المواقع الخاصة بشبكة دو على امتداد إمارة دبي.

ونجحت دو في الحصول على براءة اختراع للتصميم، وتنفيذ الحلول المتكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية التي طورتها داخلياً، في 60 موقعاً خاصاً بشبكة دو.

وذلك حتى تاريخ ديسمبر 2023، مع خطط لتوسيع نطاق الحلول لتشمل 270 موقعاً بحلول نهاية العام 2024. ويسهم كل موقع من المواقع التي تستخدم حلول أنظمة الطاقة الشمسية في توفير 26.6 ميجاوات ساعة من الطاقة والحد من انبعاثات الكربون بمقدار 11 طناً سنوياً.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في دو: ندرك أهمية تبني الحلول المستدامة والمساهمة في خفض بصمتنا الكربونية. ويسعدنا الإعلان عن نجاحنا في تنفيذ حلول أنظمة الطاقة الشمسية والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير في خفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيسهم هذا الابتكار ليس فقط في تعزيز عملياتنا وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وإنما أيضاً في تحقيق هدفنا الأوسع المتمثل في خلق بيئة أكثر استدامة وصديقة للبيئة".

ويسهم الحل الجديد لأنظمة الطاقة الشمسية في تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 79% تقريباً وخفضاً في فواتير خدمات المرافق. ومن خلال التحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة الشمسية المتجددة، ستتمكن دو من تحقيق انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تصل إلى 11 طناً سنوياً لكل موقع. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من التزام دو بدعم أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي والحد من البصمة الكربونية لشبكة الهاتف المتحرك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز