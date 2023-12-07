1.99 مليار درهم رهناً لقطعة أرض في نخلة جميرا

المصدر: (دبي – البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 4.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 668.95 مليون درهم، و514 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم، منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 2.12 مليار درهم، و94 رهن فلل وشقق بقيمة 246.6 مليون درهم، وكان أهمها لأرض في منطقة نخلة جميرا بقيمة 1.99 مليار درهم، وأخرى في منطقة الحبية الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 58.12 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وشهدت الهبات تسجيل 50 هبة بقيمة 201.52 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 67.99 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 46.65 مليون درهم.

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