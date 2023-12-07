اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات ومملكة تونغا

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت دولة الإمارات، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مملكة تونغا، في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP 28 بمدينة إكسبو دبي، بهدف تنمية آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومن جانب مملكة تونغا سياوسي سوفاليني، رئيس الوزراء.

وأشار معالي الصايغ، حرص الإمارات على توطيد العلاقات مع مملكة تونغا، وإلى وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح أنّ دولة الإمارات تركز في المؤتمر على توحيد الجهود الدولية في سبيل إيجاد حلول عملية مستدامة لأبرز التحديات التي تواجه الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، ومنها دول جزر الباسيفيك، حيث تواجه هذه الجزر أخطاراً وجودية نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحار.

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