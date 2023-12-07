الأسهم تتماسك والسيولة تتخطى 1.2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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استقطبت الأسهم المحلية، سيولة تخطت 1.2 مليار درهم، أمس، توزعت بواقع 1.031 مليار درهم في سوق أبوظبي، ونحو 229 مليون درهم في سوق دبي.

وتماسكت الأسهم عند مستويات جيدة نسبياً، إذ استقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3969 نقطة متراجعاً 0.22%، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9481 نقطة منخفضاً 0.41%، فيما شهد السوقان، مجمل صفقات تخطى 18.8 ألفاً.

وكان سهم شركة «بنك دبي التجاري» في صدارة الارتفاعات بنمو 1.69%، تلاه سهم «الخليج للملاحة» 1.14%، وسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.05%، فيما جاء كل من سهم «الأنصاري» بنسبة 0.94%، بينما حقق سهم «تعاونية الاتحاد» نمواً بنسبة 0.83%.

أما على صعيد الانخفاضات، كانت أسهم شركات القطاع المالي ومجموعات الاستثمار، أبرز المتراجعين في السوق، إذ تراجع سهم شركة «شعاع كابيتال» 9.8% الذي عاد للتداول بعدما أعلن نتائجه الفصلية، وانخفض «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 5.2%، ثم سهم «أمان» بنسبة 3.6% وتلاهما سهم «بنك المشرق» بنسبة بلغت 3.3%، وسهم «تبريد» بنسبة 2.4.%.

وكان أبرز المرتفعين في سوق أبوظبي، أسهم شركات التأمين والاستثمار، إذ تصدر سهم «دار التأمين» بنسبة نمو بلغت 14.9%، ثم سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 6.2%، وتلاهما سهم «أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 5.9%، بينما حقق سهم «أسمنت الفجيرة» نسبة 4.4%، ثم سهم مجموعة «سوادتيل» بنسبة 3.6%.

وكان سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض، الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي في تداولات، أمس، بنسبة 9.4%، تلاه سهم «أسمنت الخليج» بنسبة 4.09%، ثم سهم شركة «الإمارات لتعليم القيادة» بنسبة 3.5%، بينما تراجع سهم «أمريكانا» بنسبة 3%، ثم سهم شركة «الدار العقارية» بنحو 2.6%.

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