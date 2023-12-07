570 مليون درهم خسائر «شعاع كابيتال» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال، نتائجها المالية غير المدققة للأشهر التسعة الأولى للعام 2023، وسلطت الضوء على جهودها لتحسين ميزانيتها العمومية وتسجيل خسائر اضمحلال غير نقدية مرة واحدة.

وسجلت «شعاع»، خسارة صافية قدرها 570 مليون درهم من بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، ووصلت إيرادات الشركة التشغيلية من بداية العام 2023 وحتى أواخر سبتمبر إلى 128 مليون درهم، بزيادة قدرها 52% على الفترة نفسها من العام الماضي (للإيرادات المعدلة المصرح عنها على أساس القياس بالمثل).

ووصل صافي الدخل التشغيلي من بداية العام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث إلى 33 مليون درهم مقارنة بـ4 ملايين درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت «شعاع» قد خطت خطوة رئيسة في خطتها لتحسين رأس المال، إذ وافق حاملو السندات التي تم إصدارها من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة للمجموعة والتي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار على تمديد تاريخ الاستحقاق.

وشريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، تعتزم شعاع عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين للبدء بخفض ومن ثم زيادة رأس مالها. وتهدف هذه الخطوات الاستراتيجية إلى تحقيق هيكل رأس مالي محسن ومستدام بشكل كبير، علماً أنها تخضع لموافقة الجهات التنظيمية ومساهمي الشركة، وسيؤدي تحويل السندات المستحقة وسدادها عبر عائدات إصدار حقوق الأولوية إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل بما يزيد على 40 مليون درهم سنوياً.

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