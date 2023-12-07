مصرف عجمان يفوز بجائزة للخدمات الإسلامية للأفراد

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مصرف عجمان، فوزه بجائزة المصارف الإسلامية للخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023، من قبل Cambridge IFA، وذلك تقديراً لإنجازاته المتميزة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وتعكس الجائزة المتميزة، التزام مصرف عجمان بالتميز والابتكار، وتؤكد إسهاماته الكبيرة في صناعة الخدمات المالية. وتم تسليم الجائزة إلى فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان.

وقال مصطفى الخلفاوي: «يأتي التكريم بمثابة شهادة معتمدة، تسلط الضوء على العمل الجاد والمتفاني لفريقنا المتميز، وتعبر عن التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية مميزة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

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